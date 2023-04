Sottil dopo la vittoria sulla Cremonese: «Ci sono ancora 21 punti, ce la giochiamo fino alla fine»

UDINE. «Ci sono ancora 21 punti e ce la giochiamo fino alla fine». Ha avuto l’effetto di una scossa il tris messo sul tavolo contro la Cremonese. Andrea Sottil lo fa capire fin dalle prime parole.

In definitiva sono proprio le motivazioni l’anello debole dell’Udinese e aver messo tre punti in tasca in una giornata che ha segnato il rilancio del Torino sommato allo stop della Fiorentina è senza ombra di dubbio una bella iniezione di adrenalina in vista del finale di stagione.

«Ora siamo a pari punti con la Fiorentina che spende 80 milioni solo di rosa», racconta il tecnico sfoderando orgoglio. Il modo per sottolineare che, tra alti e bassi, quella bianconera è comunque una stagione più che positiva.

L’analisi

«Complimenti ai ragazzi, volevamo assolutamente questa vittoria, perché siamo una squadra seria, composta da uomini eccezionali e ottimi calciatori. E devo dire che dall’inizio alla fine non c’è stata partita. I complimenti se li meritano tutti», puntualizza Sottil fin dal “pit-stop” davanti alle telecamere di Dazn per fotografare il pomeriggio bianconero.

«Abbiamo avuto continuità per tutta la gara, ciò che ci era mancato nelle ultime uscite», aggiunge poi il tecnico in sala stampa, per il secondo round di spiegazioni.

In definitiva dietro queste parole si nascondono i suoi timori sull’Udinese, sulle svolte inattese, tanto che durante tutta la ripresa, nonostante il vantaggio di tre gol, Sottil continuava a indicare con l’indice la testa chiedendo ai suoi di restare concentrati su una partita che andava condotta in porto.

«Sì, questa può essere considerata una nostra mancanza. A volte siamo stati poco continui anche nell’arco di una stessa partita. Ricordo la partita con il Monza, quella con il Sassuolo. Ma va anche ricordato che molti sono al primo anno in A e molti sono i giovani».

I singoli

Il passo è breve. Dalle considerazioni sul complesso-Udinese ai singoli. «Tanti ragazzi sono cresciuti: parlo di Lovric, Bijol, Perez e anche Ebosele che adesso merita di essere preso in considerazione affinché abbia più spazio. Tutte belle soddisfazioni per me e lo staff».

Poi non può mancare un “circoletto rosso” attorno al nome di Samardzic, finalmente decisivo. «È il centrocampista con meno di 22 anni che ha segnato più di tutti in serie A».

Ma nei pensieri di Sottil c’è spazio anche per il centravanti che segna troppo poco. «Success si sacrifica per tutti, si prende un sacco di punizioni, si meritava questa rete e sono veramente dispiaciuto per il suo infortunio.

Ha fatto un gran gol, siamo tutti contenti per lui». Insomma, grandi complimenti e ampi sorrisi che si spengono quando viene fatto notare lo scarso minutaggio di Pafundi nonostante il largo vantaggio. «Lo volevate al posto di Success? Non è quello il suo ruolo».