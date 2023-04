Delser, ecco il primo match point per conquistare la semifinale

Delser, è l’ora del primo match point. Le ragazze udinesi sono ospiti alle 18 della Logiam Broni per gara due dei quarti di finale play-off, con la possibilità di chiudere i conti e accedere in semifinale dopo aver vinto gara uno per 68-54 fra le mura amiche del Benedetti.

L’occasione è ghiotta per le Women Apu, vista l’inerzia favorevole dell’ottimo secondo tempo di sabato e il 3-0 complessivo nei precedenti stagionali contro le piemontesi.

Risparmiarsi tutti i rischi legati a un’eventuale “bella” è l’obiettivo di coach Massimo Riga, che presenta così la sfida odierna: «Dovremo avere la capacità di mantenere la lucidità massima per tutta la partita. Broni darà il tutto per tutto, essendo con le spalle al muro.

Noi abbiamo l’opportunità di chiudere la serie sul 2-0, e per fare ciò sarà fondamentale difendere come in gara uno e migliorare in tutti quegli aspetti nei quali abbiamo palesato qualche incertezza.

Queste sono partite nelle quali bisogna restare concentrati sul momento, giocando possesso dopo possesso, senza pensare troppo a quello che è stato e che potrebbe succedere in futuro.

Non dobbiamo sprecare neanche un pallone e prestare grande attenzione al loro attacco, alle loro individualità. In gara uno Broni ha sbagliato diversi tiri aperti, anche da tre punti, come peraltro abbiamo fatto anche noi. In gara due, in casa loro, la situazione sarà diversa».

Sulla stessa lunghezza d’onda Chiara Bacchini, ottima protagonista in gara uno: «Mi aspetto un’altra bella battaglia. Loro saranno sicuramente agguerrite dopo la sconfitta di sabato e vorranno vincere davanti al proprio pubblico, con la loro storica tifoseria che le segue anche in trasferta.

Noi vogliamo ripetere la nostra bella prestazione di gara uno, migliorando gli errori commessi. Siamo cariche e vogliamo chiudere la serie sul 2-0».

La Delser è annunciata al gran completo. Ci sarà anche Angelina Turmel, che ha recuperato dalla contusione alla gamba destra che l’ha condizionata in gara uno.

La partita di stasera sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube sull’account ufficiale della squadra di casa “Broni 2022”. In caso di vittoria Udine accede in semifinale, dove affronterà la vincente della serie fra Milano e Mantova, con le virgiliane in vantaggio a sorpresa per 1-0. Se vince Broni si va alla “bella”, domenica alle 18 al Benedetti.