Pordenone, ipotesi ritorno in campo a giugno

PORDENONE. All’indomani della fine della stagione, in serie C già si mette in dubbio la data di partenza dei playoff. Potrebbe infatti slittare a giovedì 11 maggio il via della post-season, viaggio che avrebbe dovuto cominciare domenica 30 aprile per concludersi un mese e mezzo più tardi (domenica 11 giugno).

Il motivo? La volontà di chiudere ogni questione pendente davanti alla giustizia sportiva (a “ballare” è il Siena). Solo così si avrebbe una graduatoria definitiva prima di riprendere a giocare.

Se il Pordenone, già inizialmente, sarebbe entrato in scena a metà maggio (il 16), alla luce di questa ipotesi quando giocherà il suo primo match, valido per i quarti di finale? Forse a giugno.

E quando potrebbe essere disputata la finalissima? Giovedì il consiglio direttivo di Lega Pro farà il punto della situazione. E saranno prese eventuali nuove decisioni.

Lega Pro in fermento, dunque, con le 27 formazioni ancora in corsa che avevano stilato il loro programma di lavoro in base alle date originarie. Tutto da rifare, probabilmente. È la situazione del Siena, club passato alla post-season come nona forza del girone B, ad aver causato il rimescolamento delle carte.

Il club toscano è stato penalizzato di due punti per mancati versamenti Irpef. Non solo: potrebbe arrivare un nuovo deferimento (il tema è sempre legato a stipendi e contributi) che avrebbe la forza di modificare un’altra volta la classifica. In caso di nuovo deferimento, servirà aspettare il primo grado di giudizio, con il Siena pronto a presentare ricorso.

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani avrebbe, sottolineando alla Gazzetta dello Sport come “senza prima grado nessun consiglio direttivo di Lega si prenderebbe la responsabilità di far partire i playoff”.

Ieri si è riunito il consiglio direttivo straordinario di Lega Pro, nel corso del quale si è discusso dei procedimenti pendenti davanti alla giustizia sportiva (ci sono anche Viterbese e Monterosi tra le società, ora ai playout del gruppo C).

Per questo si è deciso di rinviare a giovedì 27 aprile, dopodomani, la riunione tra le squadre partecipanti alla post-season.

Al Pordenone calcio non resta che rimanere alla finestra e aspettare i nuovi provvedimenti, al riguardo ha le mani legate. La speranza è che il via degli spareggi possa essere ritardato al massimo di qualche giorno, e non di quasi due settimane come ventilato.

Altrimenti ci sarebbe il rischio di chiudere l’annata sportiva a fine giugno, con l’obbligo poi di riprendere quella già alla metà luglio. Non certo uno scenario ideale.