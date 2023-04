Udinese, Success rischia di avere già concluso il campionato

UDINE. La premessa d’obbligo è che solo l’esito degli accertamenti strumentali (effettuati ieri) atteso per oggi stabilirà entità e tempi di recupero, ma l’Udinese corre il rischio di finire il campionato senza poter più contare sull’apporto di Isaac Success, decisamente il più sfortunato dei due bianconeri usciti malconci con la Cremonese, visto che Simone Pafundi ha riportato solo una forte botta alla spalla destra nella caduta seguita al suo ingresso in campo all’85’.

Un trauma che non gli ha impedito di finire la partita, che non fa il paio con un altro avuto tempo addietro alla spalla sinistra e che, soprattutto, non dovrebbe compromettere la sua presenza venerdì a Lecce.

Ecco le prime anticipazioni arrivate ieri sul fronte dei due infortunati che non a caso avevano preoccupato Andrea Sottil, costretto a sostituire in tutta fretta Success con Beto al 42’ del primo tempo.

Tutta colpa del problema muscolare avvertito al retto femorale della coscia destra, là dove il 27enne nigeriano si è portato la mano una volta fermatosi di colpo al 41’ proprio sotto la panchina bianconera, la stessa che solamente cinque minuti prima era scattata per andarlo a sommergerlo di abbracci dopo il gol del 3-0, il primo segnato in stagione dal nigeriano.

E chissà che non sia stato proprio lo scatto, oppure l’interno a giro con cui ha poi battuto Carnesecchi, a contrarre il muscolo, facendo passare in un amen Success dalla gioia al pensiero di aver finito in anticipo la stagione.

Come anticipato, infatti, il rischio c’è, eccome, perché dalle prime anticipazioni filtrate ieri, a margine della seduta in cui l’Udinese ha ripreso la preparazione con un galoppo contro la Primavera, l’infortunio di Success non sarebbe stato definito di poco conto, anzi.

Basta e avanza per preventivare un’assenza che potrebbe variare dalle tre alle quattro settimane, ma che potrebbe anche allungarsi. Tempi decisamente stretti se rapportati col calendario, con le prossime sette e ultime giornate in programma fino al 4 giugno, quando calerà il sipario, ma purtroppo in linea con le precedenti beghe muscolari di Success.

L’archivio, infatti, dice che la scorsa stagione l’attaccante si fermò tre volte per noie muscolari, rimediando uno stiramento al flessore della gamba sinistra a inizio ottobre, in un test col Tabor Sezana, e una ricaduta a marzo, a cui seguì un processo infiammatorio sempre alla coscia sinistra, dopo essere uscito al 27’ del primo tempo con l’Inter. In tutto furono 8 giornate saltate, più altre quattro per un problema gastrointestinale.