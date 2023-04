Gesteco-Old Wild West: il derby ai playoff è tra le possibilità

Mancano due giornate al termine della fase a orologio, e le lancette sembrano scandire una sorta di conto alla rovescia verso un primo turno di play-off pirotecnico. I risultati di domenica scorsa, infatti, rendono ancor più probabile il derby friulano fra Cividale e Udine nei quarti di finale. Ricordiamo la classifica attuale: Torino 14 punti, Cividale e Milano 10, Udine 8, Bologna 4, Piacenza 2.



WEEKEND DECISIVO

I risultati delle partite di sabato e domenica sono fondamentali, perché al PalaGesteco e al Carnera si sfidano le prime quattro del girone Blu. Cividale ospita Torino e ha ancora la possibilità di puntare al primo posto (servirà rovesciare il -3 del PalaAsti), ma l’obiettivo più a portata di mano è il secondo, comunque utile per il quarto di finale play-off con due gare su tre in casa. Udine riceve Milano con l’intento di vincere, ribaltare il -5 dell’andata e balzare al terzo posto.



POSSIBILITA’

Fra gli scenari possibili al termine della seconda fase c’è anche quello di un arrivo alla pari di Cividale, Udine e Milano. In questo caso, con l’Apu vincente sull’Urania domenica, sarebbe derby con la Gesteco seconda e l’Old Wild West terza: nella classifica avulsa il +27 casalingo delle Eagles sull’Urania peserebbe parecchio. Le possibili combinazioni di risultati nelle prossime due giornate del girone Blu sono in totale 128. Cividale nei quarti di finale avrà in sorte una fra Milano e Udine, molto remota invece quella di incontrare Torino. Per Udine invece sono concrete tre possibilità: derby, Milano o Torino nei quarti.



TORINO VOLA

La squadra allenata dall’udinese Franco Ciani non sbaglia un colpo nella seconda fase e ha quasi blindato il primo post nel girone Blu: le basterà una vittoria nelle ultime due gare. Centrando questo obiettivo, avrà il primo turno play-off col fattore campo a favore contro la quarta del girone Blu, cioè una fra Udine, Milano e Cividale. Esiste anche una remota possibilità che al quarto posto si piazzi la Fortitudo, ma serve un intreccio di risultati piuttosto improbabile.



DOPPIO TABELLONE

Ricordiamo che nei play-off le 16 partecipanti verranno divise equamente nei tabelloni Oro e Argento. Se sarà derby, si prospettano dieci giorni di autentica passione. Se non sarà così, Udine finirà in un tabellone e Cividale nell’altro: nei quarti di finale avremmo ogni giorno (per dieci giorni) una friulana in campo. Anche questo, per gli appassionati, sarebbe un menu molto ricco. —

