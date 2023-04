Jonathan Milan debutta al Giro d’Italia: alla corsa rosa anche gli altri friulani Cimolai e De Marchi ma non Fabbro

BUJA. Il telefono ha squillato in casa Milan e Fabbro. E la chiamata ha provocato umori contrapposti. A Buja, Jonathan Milan ha ricevuto la prima convocazione in carriera per il Giro d’Italia. Il 22enne campione olimpico con il quartetto della pista alla fine è stato scelto dalla Bahrain Victorious che punta sul suo talento nelle tappe per velocisti o comunque con un finale movimentato.

È una bella occasione per il talento friulano per mettersi in mostra anche nella corsa più popolare d’Italia e per confermare quanto di buono fatto su strada in questa stagione dove ha già vinto in Arabia a fine gennaio.

Diverso invece il tenore della telefonata ricevuta da Matteo Fabbro, il 28enne codroipese che alla fine la Bohra Hansgrohe ha deciso a malincuore di lasciare a casa viste le non perfette condizioni di forma a causa dei problemi di allergia. Sarebbe stato il terzo Giro d’Italia per lo scalatore friulano scuola Team Friuli già discreto protagonista nell’edizione del 2020, quella della d’autunno in cui debuttò.

Nella lista dei convocati per il Giro ci sono altri due friulani, ma questo era scontato: i veterani Davide Cimolai, 33enne di Fontanafredda che alla Cofidis si spartirà i traguardi veloci con l’altro componente del quartetto olimpico Simone Consonni e il 36enne bujese Alessandro De Marchi, chioccia per i tanti giovani all’australiana Jayco e con il solito compito intrigante di provare un’azione da lontano.

In somma, tre friulani in gara nella sfida tra Evenepoel e Roglic dal 6 maggio in Abruzzo con a guidare dall’ ammiraglia Bahrain e Bora due terzi due outsider come Santiago Buitrago e Alexander Vlasov altri due friulani come i ds Franco Pellizotti ed Enrico Gasparotto. —