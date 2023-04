L’impresa salvezza a Trento è il riscatto di mister Tedino

Ben 32 punti nel girone di ritorno: meglio hanno fatto solo Padova (35), Virtus Verona e Feralpisalò (36). Salvezza conquistata senza passare dai playout dopo aver chiuso l’andata penultimo a quota 14. Una delle imprese stagionali nel gruppo A di Lega Pro l’ha messa a segno il Trento di Bruno Tedino, tecnico classe 1964, pordenonese d’adozione che è ripartito alla grande dopo le esperienze infelici di Teramo, Virtus Entella e Pordenone.

Tedino, possiamo parlare di riscatto?

«Nel calcio bisogna sempre dimostrare qualcosa, ma a maggior ragione lo volevo fare io dopo gli ultimi tornei. È stato un risultato che ho voluto fortemente, anche per ripagare la fiducia che il Trento mi ha dato ingaggiandomi in un momento difficile per il club (era penultimo alla settima giornata, ndr)».

Da ottobre, quando è arrivato in gialloblù, a oggi, qual è il stato il periodo più complicato?

«Eravamo partiti bene con otto punti in cinque gare, poi una serie di infortuni ha reso ancora più tortuoso il nostro cammino. L’arrivo di Giorgio Zamuner come direttore sportivo ha dato tanto. È riuscito nel mercato invernale a rinforzare la squadra senza spendere grosse cifre e trovando calciatori adatti al Trento e all’impresa che dovevamo compiere».

A Pordenone avete lavorato assieme una stagione, quella del 2015-2016, sfiorando la B. Com’è stato ritrovarlo?

«Più che positivo. Quando è arrivato, lo scorso novembre, io e il direttore generale Di Taranto avevamo bisogno di una voce diversa con cui confrontarci. Giorgio sa quali sono i miei pregi e i miei difetti».

Zamuner sarà il ds del Trento anche la prossima stagione. Questo significa che le rinnoverà il contratto, ora in scadenza?

«È una scelta che dovrà prendere lui dopo essersi confrontato con il club. Se ci sono le condizioni, rimango volentieri. A Trento sono stato bene, si è instaurato un rapporto positivo con tutti. Anche la mia famiglia, quando è venuta a trovarmi, si è sentita a suo agio in città. È stata dura rimanere lontano, ma ne è valsa la pena visto il risultato sportivo».

C’è stato un momento in cui ha pensato di non riuscire a condurre la squadra alla salvezza? Prima dell’ultima gara col Novara lo spettro dei playout si era palesato.

«Al quadro che avevamo dipinto mancava solo il chiodo per essere poi appeso. Posso dire che dopo l’1-1 con l’Albinoleffe alla penultima giornata ero convinto che ce l’avremmo fatta. Così è stato. E devo anche dire grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto».

Dove può arrivare il Pordenone ai playoff?

«È una squadra tecnica ed esperta, che ora può ricaricare le pile per poi recitare un ruolo di assoluto protagonista con Virtus Entella e Cesena. Occhio però a Vicenza e Pescara, io non le sottovaluterei».