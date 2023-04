Torneo delle Regioni, la Rappresentativa Fvg è in finale

Continua la favola del Friuli Venezia Giulia, con la rappresentativa Under 19 guidata da Thomas Randon che supera, nettamente, la Campania in semifinale e guadagna l’accesso alla finale di questo pomeriggio, in cui sfiderà la Liguria.

In avvio il tecnico sceglie di cambiare tre interpreti rispetto al quarto di finale vinto con il Veneto il giorno prima, una mossa che pagherà: Rizzi, Presti e soprattutto Clarini, innesti freschi, saranno protagonisti di una gara al di sopra delle righe.

Gara mai in discussione per i portacolori regionali, messa subito in discesa da Clarini stesso il quale, appostato sul palo più lontano, raccoglie il calcio di punizione di Palmegiano e grazie alla perfetta coordinazione supera Botta con il destro.

Monologo Friuli Venezia Giulia ed è ancora la coppia formata da Palmegiano e Clarini a creare grattacapi alla Campania, con quest’ultimo che, imbeccato dal compagno, si allunga troppo il pallone ed è anticipato dal portiere avversario. È il preludio al raddoppio regionale con la ripartenza guidata dallo stesso Clarini: è perfetta l’apertura per Presti lesto nel servire appena dentro l’area di rigore Schiavon il cui destro, in diagonale, si infila.

Ci prova, prima dell’intervallo, Palmegiano con il destro bloccato a terra da Botta e ripresa che si apre ancora nel segno del Friuli Venezia Giulia, con il sinistro di Clarini, dopo aver eluso due avversari, che sfila l’incrocio dei pali.

Ci prova la Campania, difende con grande attenzione il Friuli Venezia Giulia letale nel servire tris al 17’: Pinton avanza per vie centrali e serve in profondità Clarini che, scattato sul filo del fuorigioco, si invola verso la porta di Botta prima del destro che si chiude sotto la traversa.

Tutta in un destro alto di Khardziani, alto sopra la traversa, l’offensiva della Campania con il Friuli Venezia Giulia che avvicina il poker grazie al piazzato di Musumeci, dai venti metri, a sfiorare l’incrocio dei pali. Sembra non volersi accontentare la squadra di Randon che nel finale trova il modo per dilagare: prima con Presti che da due passi corregge in rete il traversone di un caparbio German e poi con Marin che, al primo minuto di recupero, recupera palla sulla trequarti e con il destro a fil di palo fissa il punteggio.

È festa per i tanti tifosi arrivati dal Friuli Venezia Giulia: l’avventura, iniziata venerdì scorso al “Silvio Piola” di Vercelli, si concluderà oggi nello stesso stadio. Sarà una finale tutta da vivere, ma questo gruppi di ragazzi ha già stupito tutti.