Playoff rinviati, Pordenone in campo dal 27 maggio

PORDENONE. I playoff di serie C inizieranno giovedì 11 maggio, con undici giorni di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente (lo start era fissato per il 30 aprile).

Stante lo slittamento, il Pordenone entrerà in scena sabato 27 maggio nel secondo turno della fase nazionale (quarti di finale) in trasferta e mercoledì 31 giocherà il ritorno al Tognon. Semifinali domenica 4 e giovedì 8 giugno, finale di andata martedì 13 e ritorno domenica 18 giugno.

Questo è quanto emerso, giovedì 27 aprile, dal Consiglio direttivo della Lega Pro, convocato per discutere del nuovo quadro emerso dopo il “caso” Siena, nuovamente deferito, penalizzato di altri due punti ed escluso dai playoff del girone B a favore della Recanatese.

La società toscana ha rimediato un ulteriore taglio dovuto al mancato versamento dei contributi Inps e dell’Irpef e si metterà subito all’opera per presentare ricorso. La pendenza dovrebbe però concludersi tra l’8 e il 9 maggio, per questo è stato scelta dalla Lega la data dell’11 maggio per dare il via alla post-season.

Si tratterà di un viaggio lungo oltre un mese, fino alla finale di ritorno dovrebbe del 18 giugno. Il termine per presentare l’iscrizione al campionato successivo è il 20 giugno, quindi non si può andare oltre quella data per chiudere l’annata sportiva 2022-’23.

Il nuovo calendario è stato presentato nella serata di ieri e l’auspicio è che non cambi più. Con il precedente schema i neroverdi avrebbero dovuto esordire il 16 maggio nel match in trasferta dei quarti.

Fa specie che si dovrà aspettare più di un mese prima di disputare una nuova gara ufficiale dopo la fine del campionato (chiusosi sabato 21 aprile): un aspetto che la società assieme allo staff tecnico dovrà essere bravo a gestire, perché il rischio che cali la concentrazione c’è di fronte a uno stop così lungo.

Allo stesso tempo c’è però la possibilità di resettare tutto e di ripartire daccapo per un nuovo torneo, che nella migliore delle ipotesi per i ramarri durerà sei gare, tutte a distanza di pochi giorni l’una dalla successiva.