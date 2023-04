Pozzecco: «Per me fondamentali gli anni in Friuli. E se ci sarà il derby fra Udine e Cividale ...»

Fratello d’Italia, idolo per molti. Papà, da poco, di una bimba. E amico: del basket friulano, del tecnico delle Eagles Stefano Pillastrini. Da qui la visita che domenica il ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco ha voluto rendere a capitan Rota e compagni, nel loro hotel di Milano, prima del match con l’Urania.

«Mi spiace non aver portato bene, ma non sono superstizioso, quindi non me ne faccio una colpa»: schietto ed affabile, in barba al ruolo, l’ex “mosca atomica”, che tale nacque, di fatto, proprio a Cividale, con noi è un fiume in piena.

Com’è nata, dunque, la sua “carrambata”?

«Mi ha chiamato il Pilla, anticipandomi: sapevo del loro arrivo. Mi ha fatto molto piacere incontrare i ragazzi e tutto lo staff».

Cosa la lega a coach Pillastrini?

«Sono un discepolo del grande Pilla. È un mio punto di riferimento per le sue grandi doti umane e le grandi qualità tecniche. È una delle poche persone che chiamo».

Vi sentite spesso, quindi?

«Sì, poi ho voluto incontrare la squadra anche perché sono estremamente legato a Cividale, lo sarò per il resto della mia vita. Il mio primo anno da pro, o semi, l’ho fatto lì: ed è stato fondamentale. Son stato talmente bene che ho continuato a sognare di diventare un giocatore di pallacanestro».

Siamo all’inizio degli anni ’90: che ricordi ha di quel periodo?

«Ah, di clamorosi (ride, ndr). La promozione fatta a Cividale la ricordo come la medaglia d’argento vinta ad Atene o lo Scudetto a Varese. Poi sono andato a Udine, anche quella una tappa formativa. Lì, da triestino, nato a Gorizia, sono stato accolto: devo tanto a Udine, non c’è campanilismo che tenga. Le persone, poi…».

Ne conserva alcune nel cuore?

«Tutte. E mi commuoverò: Desio Flebus, che è venuto a mancare, è una persona a cui ero estremamente legato. Era straordinario. Ricordo la gara promozione vinta a Trieste, con Don Bosco. Segna la tripla decisiva in contropiede guardandosi i piedi e non il canestro: era preoccupato che stesse pestando la linea ma consapevole che avrebbe segnato. Una cosa mai vista, e ho giocato anche con star Nba».

Ora Udine e Cividale sono entrambe in A2: da esterno, come la vede?

«Sono contento. Sembra assurdo che la provincia di Udine abbia due squadre in Serie A, eppure è così».

Guarda mai al torneo cadetto, in veste di selezionatore azzurro?

«Con grande interesse. Ci sono tanti giocatori che hanno scelto di giocare in A2 che un giorno potrebbero tornare utili alla Nazionale. Penso a Gentile o Gaspardo, per esempio. Ma ci sono anche tanti giocatori che hanno una maturazione lenta: l’occasione per vederli arriverà».

Ora il focus è sul Mondiale: manca poco ai sorteggi. Ve la giocate?

«In competizioni del genere sono tante le condizionanti. La verità è che questi ragazzi, negli anni, han dimostrato di meritarsi il rispetto di tutti, han dimostrato grande attaccamento alla maglia. E ad oggi la Nazionale è amata».

Con o senza il Rookie of the Year Banchero.

«Sono contento per questo suo grande risultato. Ha dimostrato di poter aspirare a diventare uno dei più forti in questo gioco. Poter pensare di averlo tra noi è un sogno, perciò attendiamo con grande entusiasmo».

Poz, la prospettiva di un derby ai play-off è reale.

«Dovesse succedere, potrei anche presentarmi a palazzo. Non prometto niente, ma vediamo». —

