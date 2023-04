Ragazzi, la spiaggia era avanti a destra

UDINE. C’è una partita “spia” nella storia recente dell’Udinese: l’ultima del campionato scorso a Salerno. Ricordate? Tutti davano per vittima sacrificale la squadra di Cioffi, che invece prese a pallate i rivali che poi evitarono la serie B solo per grazia ricevuta dal Cagliari.

Ecco, quella partita, piuttosto rara, dimostrò che si può giocare anche qui “all’inglese”, cioè dove si gioca sempre e comunque anche se sei salvo da mesi e gli avversari hanno l’acqua alla gola, e se a un calciatore raccontano la storiella delle motivazioni si mette a ridere e pensa che sei italiano.

La partita di Lecce è stata l’opposto. Udinese farfallona, graziata solo per mancanza di piedi buoni, eppure, quel che è peggio, capace di sfiorare il gol 4 volte nelle uniche 4 azioni decenti (una nella ripresa), segno della pochezza dei rivali.

Ovvio che ai tifosi, già trattati a pesci in faccia dal sistema con il gioco dell’oca delle partite spostate nei giorni e alle ore più improponibili, girino vorticosamente le scatole.

Ovvio che la sconfitta sia arrivata. Una sconfitta balneare. Con Udogie in infradito, che forse pensava di essere già in spiaggia e ha scambiato l’ala del Lecce per un tavolino di un bar. Ah, bravo Ebosele, lui aveva la dinamite al posto delle infradito: così si entra e si gioca. Con fame, voglia. Poi puoi anche perdere, per carità. —