Un’altra sconfitta in trasferta senza segnare: l’Udinese cade a Lecce

LECCE. Il colpo della strega. Quello che ufficialmente ha messo fuori gioco Beto. Quello di una serie nera che per l’Udinese si sta allungando in trasferta, al tappeto anche a Lecce dopo le lezioni di Bologna e Roma (due 3-0).

Quello delle famose màcare salentine, forze dell’occulto che sembravano aver avvolto Via del Mare tra le spire di un maleficio, tanto che le prime occasioni importanti per i padroni di casa sono arrivate su un paio di sciagurati retropassaggi di Walace.

Il secondo è stato praticamente un regalo, un servizio servito su un piatto da portata d’argento a Di Francesco che non è riuscito a sbloccare una partita chiave per la squadra di casa, pressata dalla lotta per non retrocedere dopo una stagione vissuta in sostanziale tranquillità. Ora non più. E allo stadio si è avvertita la pressione.

L’Udinese ha cercato di cavalcarla senza Beto e Success, con Nestorovski centravanti titolare e Pereyra “sotto punta” per cercare di infilarsi tra i centrali Umtiti e Baschiotto. Ha ottenuto poco o nulla in termini di occasioni nitide: quelle più importanti sono capitate sul piede di Lovric, che con una semirovesciata ha obbligato Falcone a un intervento provvidenziale, e su quello di Ehizibue nella ripresa, un rasoterra d’incontro respinto davanti alla porta dalla difesa quando la partita si era già sbloccata, complice l’ingenuo fallo da rigore di Udogie che in scivolata è andato a falciare Gendrey.

Un intervento che già a occhio nudo avrebbe meritato la massima punizione: l’unico (forse) che ha avuto bisogno del replay è stato l’arbitro Marchetti della sezione di Ostia, uno dei peggiori in campo ieri sera, richiamato dalla sala Var di Lissone dal collega Fabbri che ha sostituito Valeri, designato in un primo momento e poi entrato nel carosello delle decisioni da rivedere per colpa dello slittamento della possibile gara scudetto del Napoli.

Penalty. E forse manca anche l’ammonizione per la violenza dell’intervento a Udogie che era diffidato. Il cartellino invece se l’è preso Perez che da buon sudamericano “da campetto” era andato a scavare il dischetto con i tacchetti per danneggiare l’attaccante incaricato del tiro, un gesto antisportivo. Dalla trasformazione di Strefezza al 97’ (compreso il recupero) si è giocato pochissimo tra simulazioni, palloni up and under di stampo rugbistico, per non parlare di quelli (i palloni) spariti dalle mani dei raccattapalle.

In questo scenario prima e dopo la rete del Lecce l’Udinese ha giochicchiato badando più che altro al possesso palla per poi cercare di rimediare nell’ultima mezzora della ripresa, dove tuttavia sono emerse tutte le lacune bianconere, amplificate dalle assenze delle due punte titolari. Quello di ieri a Via del Mare è il primo “clean sheet” della stagione. Provvidenziale per la classifica della squadra di Baroni. A livello statistico bisogna dire che sono sempre tre nelle nove trasferte di questo anno solare, un bottino esiguo che ha portato comunque a due successi, quelli di Marassi contro la Samp e del Castellani di Empoli.

Stavolta il “corto muso” – come avrebbe detto Allegri – non è arrivato. Scarsa l’incisività dell’Udinese nell’area leccese senza Beto e Success, con un Nestorovski parso davvero limitato nella fisicità nei duelli spalle alla porta. Sottil per riprenderla ha cercato di cambiare assetto rinunciando al 3-5-1-1 in vista dell’ultimo quarto d’ora, visto che ha sostituito Walace con Ebosele per proporre un 4-3-3 e quindi anche Bijol col baby Semedo per chiudere con il doppio centravanti. Tutto inutile: le belle impressioni arrivate con la Cremonese sono già volate via, portate via delle streghe.

LECCE – UDINESE 1 – 0

LECCE (4-3-3) Falcone 6.5; Gendrey 6.5 (22’ st Romagnoli 6), Baschirotto 6, Umtiti 6.5, Gallo 6; Blin 5.5 (33’ st Gonzalez 6), Hjulmand 6.5, Oudin 5.5 (33’ st Maleh 5.5); Strefezza 6.5 (33’ st Banda 6), Colombo 5.5 (11’ st Ceesay 6), Di Francesco 5.5. All. Baroni.

UDINESE (3-5-1-1) Silvestri 5.5; Becao 5, Bijol 5 (41’ st Semedo sv), Perez 5 (31’ st Masina 5.5); Ehizibue 5.5, Samardzic 5 (18’ st Thauvin 5), Walace 5 (31’ st Ebosele 5.5), Lovric 5.5 (18’ st Arslan 5.5), Udogie 4; Pereyra 5.5; Nestorovski 5.5. All. Sottil.

Arbitro Marchetti di Ostia Lido 4.5.

Marcatore Nella ripresa, al 17’ Strefezza (rig.).

Note Ammoniti: Bijol, Blin, Strefezza, Perez, Gonzalez e Ceesay. Angoli: 7-4. Recupero: 1’ e 7’.