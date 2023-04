Udinese, la serie nera di risultati in trasferta va spezzata

UDINE. L’alibi volteggia come un sinistro urubu sulla spiaggia di Botafogo, anche se la partita di venerdì 28 aprile – il primo anticipo della 32ª giornata – si giocherà a pochi chilometri dal mare del Salento.

Presentarsi senza uno dei due attaccanti “di peso” non porta bene. Era già accaduto a Bologna e a Roma, dove l’Udinese ha rimediato sconfitte nette, come possono testimoniare i 3-0 che hanno segnato l’esito delle due ultime trasferte.

Stavolta mancherà “Isacco” Success, stroncato da un problema muscolare pochi attimi dopo il primo gol stagionale, contro la Cremonese. Chissà se lo scatto, sorprendente, per andare (finalmente) a segnare è stato fatale al nigeriano che era stato assente già al Dall’Ara, ma per colpa di un malanno di stagione. Tornerà a tempo pieno Beto che non era a disposizione contro la Roma e la scorsa domenica aveva cominciato in panchina.

Motivazione

Stringi stringi l’Udinese deve cercare di spezzare quella che rischia di trasformarsi in una serie nera, soprattutto nel caso di una sconfitta senza lo straccio di un gol.

Lontano dal Friuli non segna da un mese e mezzo: era l’11 marzo quando ne fischiò uno all’Empoli, un gol da 3 punti quello di Rodrigo Becao, una “perla”, non tanto per la qualità della rete (un colpo di testa “sporcato” da un difensore), quanto per la rarità dell’evento.

L’Udinese in questo anno solare ha segnato tre sole volte in otto trasferte: prima di Becao in questo 2023 hanno segnato lontano dal Friuli solo Ehizibue (altro gol da 3 punti contro la Samp) e Lovric a San Siro con l’Inter (rete inutile ai fini del risultato).

Eppure, nonostante queste difficoltà, con 42 punti la squadra di Sottil si sta mantenendo ancora a galla alle spalle della zona Europa, visto che è nona assieme a Fiorentina e Torino.

Scelte

Fare risultato oggi a Lecce non sarà semplice, il fattore ambientale potrebbe incidere (la squadra di Baroni sente sul collo il fiato delle inseguitrici che puntano alla salvezza) e combinarsi con le difficoltà dell’Udinese che ha un ventaglio di soluzioni limitato in attacco, tanto che Pereyra – il jolly di Sottil – dovrebbe fare coppia con Beto in attacco, là dove non ci sarà neppure il baby Pafundi, fermato da una forte contusione a una spalla.

Thauvin? Sta ancora inseguendo la forma migliore, dovrebbe finire in panchina per giocare part-time. È l’alternativa “sotto punta”. Così come Nestorvski è il vice Beto, Arslan il sostituto di chi getterà per primo la spugna a centrocampo tra Lovric, Samardzic e Walace, Ebosele il cambio dei due esterni, Ehizibue e Udogie, Masina l’alternativa in difesa.