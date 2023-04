Ecco perchè il Friuli è ancora terra di calciatori

Non può che essere giudicato positivo il bilancio complessivo sulla partecipazione delle rappresentative regionali al Torneo delle Regioni, con due delle tre selezioni capaci di andare oltre il girone eliminatorio.

La beffa finale subìta dall’Under 19, sconfitta solo ai rigori nella finale dalla Liguria, dopo essere arrivata a tre secondi dalla conquista del titolo, rappresenta di certo un rammarico, ma va pur sempre ricordato come una “piccola” realtà come il Friuli Venezia Giulia sia stata capace di superare ostacoli formati da regioni ben più grandi e pertanto nella possibilità di selezionare da un numero ben più elevato di ragazzi.

Analizziamo quindi, categoria per categoria, quello che è stato l’andamento delle tre rappresentative presenti in Piemonte.

UNDER 19

I secondi – si dice – sono i primi dei perdenti. Probabilmente si, ma sarebbe un peccato veniale giudicare o criticare questi ragazzi per aver mancato in soli tre secondi di una manifestazione stremante, in cui hanno disputato sei partite in sette giorni (la Lega farebbe bene, peraltro, a rivedere la formula). Lo sa bene anche Thomas Randon che, il giorno dopo la beffa, fatica ancora a non pensare a quel maledetto finale. «Il rammarico resta e resterà forse per sempre – le sue parole – ma questo è il calcio.

Abbiamo sprecato una grande occasione, c’erano tutti gli ingredienti per scrivere una pagina importante di storia, regalare un sogno alla Regione. C’era tutto per farlo, dalla rosa dei giocatori ai tifosi sugli spalti e il gol di Schiavon aveva messo la strada in discesa: peccato». Con il tecnico che, anche a bocce ferme, fatica a rimproverare i suoi.

«Forse l’unica pecca – conclude – è stata quella di riaccendere gli animi di una partita che si stava spegnendo nell’attimo in cui il giocatore della Liguria è rimasto a terra infortunato e per questo è stato allungato il tempo di recupero. Per molti ragazzi questa era forse l’ultima vetrina, ma hanno dato tutto e si meritano palcoscenici importanti anche in futuro».

UNDER 17

Tra le prime otto d’Italia, con il grande rammarico per aver incrociato, al primo turno a eliminazione diretta, i padroni di casa del Piemonte, laureatisi poi campioni. «Il fato non ci ha aiutato – commenta il selezionatore regionale Alessandro Tormena – perché si sa che chi gioca in casa ha sempre una motivazione aggiuntiva. Certo qualche episodio non ci è girato a favore, ma i ragazzi hanno dato tutto, non posso rimproverare loro nulla. Questa manifestazione include anche altri valori: sono ragazzi di 17 anni e chissà quante altre partite dovranno giocare. Le sconfitte, spesso, servono a migliorarsi per poi eccellere nella vita».

UNDER 15

I primi ad abbandonare la manifestazione, ma senza dubbio i primi tifosi delle due selezioni che poi hanno proseguito il loro cammino: che spettacolo i ragazzi di Marco Pisano, eliminati da quella Lombardia che poi ha conquistato lo scettro». «Sono stati davvero coinvolti nel progetto – sorride il tecnico – tanto da seguire i compagni più grandi anche una volta rientrati a casa. Abbiamo creato un senso di appartenenza e ci fa piacere averli coinvolti in questo modo, al loro battesimo nella manifestazione. Non credo sia banale, hanno davvero incarnato lo spirito della regione, indossando la maglia della rappresentativa come se fosse quella della loro nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVA