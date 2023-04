Pordenone, amichevoli e nuova preparazione

Quattro settimane-tipo di lavoro, con un’amichevole da giocare ogni weekend per alzare il ritmo e tenere alta la concentrazione. In questo modo il Pordenone intende affrontare il mese e oltre che lo separa dalla prima partita di playoff, valida per l’andata dei quarti di finale e in programma sabato 27 maggio.

È una situazione nuova, perché nessuno prima d’ora è stato fermo più di trenta giorni dopo la stagione regolare prima di affrontare la post-season. Così lo staff tecnico, una volta conosciuta la nuova data d’inizio degli spareggi, ha elaborato il piano per arrivare al meglio al debutto e per gestire le potenziali sei gare da disputare in poco più di venti giorni (finale di ritorno prevista il 18 giugno).

«Dobbiamo far sì che i calciatori mantengano una buona condizione, evitando carichi eccessivi – riflette il preparatore atletico dei neroverdi, Luigi Posenato –. La squadra viene da una stagione dura, si lavorerà su alcuni accorgimenti e si darà principalmente attenzione alla forza, senza dimenticare la componente aerobica. Per noi saranno fondamentali le amichevoli, che puntiamo a giocare ogni fine settimana».

Il rischio legato al mese di stop, infatti, è che i giocatori perdano di vista l’obiettivo finale. Il test-match, da disputare il sabato o la domenica, andrà a chiudere un micro-ciclo di lavoro, permettend al gruppo di mantenere alta la concentrazione e di alzare il ritmo in vista del debutto.

Non va sottovalutato un aspetto: con chi affrontare le amichevoli? Posto che la prima, da giocarsi il prossimo fine settimana (8-9 maggio), sarà in famiglia o con la Primavera, dalla seconda in poi (15-16 maggio) va trovata una rivale che possa tenere testa al Pordenone.

Tuttavia la serie A e la serie B sono ancora in corso, mentre in D inizieranno i playoff. Pure la serie A slovena è ancora in corso di svolgimento. Difficile trovare la rivale giusta.

È un problema che caratterizza l’avvicinamento dei ramarri, così come quello delle altre formazioni che entrano ai playoff così tardi (le seconde dei gironi B e C, Cesena e Crotone). «Nel frattempo – ha sottolineato Posenato – in questi quattro giorni di lavoro abbiamo spinto forte.

Il carico scenderà col passare del tempo, mentre dopo il debutto e in considerazione che si giocherà ogni 72-96 ore, punteremo soprattutto a gestire al meglio la fase di recupero». Importante sarà l’alimentazione, ma anche l’orario degli allenamenti: dato che si scenderà in campo la sera, è più che probabile che in prossimità dei match la squadra lavori dalle 18 in poi. Si cura ogni dettaglio, che com’è noto fa la differenza.