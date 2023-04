Sottil dopo la sconfitta di Lecce: “Non abbiamo fatto una grande partita”

Estremamente sincero. «Non abbiamo fatto una grandissima partita». E insoddisfatto: «Sapevo che questa partita sarebbe stata decisa da un episodio: doveva trovarlo a nostro favore». Andrea Sottil non si nasconde dietro le parole. A volte, durante la stagione, è stato accusato di aver esagerato con i complimenti alla truppa, anche di fronte a prestazioni non esattamente convincenti. Ieri ha usato più il bastone della carota, senza tuttavia gettare la croce addosso a qualcuno: «Onestamente tutti quanti dovevamo fare molto meglio».

L’analisi

«La partita me l’aspettavo difficile perché il Lecce, nonostante i risultati, è una squadra viva e veloce, l’avevo vista così a San Siro contro il Milan». Il tecnico di Venaria Reale comincia dall’avversaria, ma gli alibi finiscono qui, tanto che neppure tira in ballo l’assenza di Beto (neppure partito per Lecce) per cercare di giustificare la sterilità offensiva dell’Udinese che in trasferta segna davvero con il contagocce. «Bisogna riconoscere che noi non l’abbiamo approcciata bene la partita, soprattutto nella prima parte».

Già, Sottil aveva chiesto concentrazione massima fin dalla discesa dal pullman. Concentrazione che invece è rimasta nelle camere dell’Hilton Garden Inn, l’hotel che è stato il quartier generale bianconero nella due giorni salentina.

«Ci ripartivano in contropiede, mentre sulla manovra non ci hanno impensierito», sottolinea intervistato da Dazn prima di spiegare quale era invece il piano che aveva chiesto di mettere sul campo al Via del Mare. «Abbiamo regalato troppi palloni invece di saltare il centrocampo come avevamo preparato. Dovevamo fare molto meglio in avvio. Poi, nella seconda parte nel primo tempo è andata meglio e abbiamo creato delle occasioni importanti, soprattutto con Lovric, ma anche con Ehizibue e con quel tiro di Walace da fuori area».

L’episodio

Solo il penalty causato da Udogie, tuttavia, ha fatto pendere la bilancia dalla parte del Lecce. «L’ho rivisto, il rigore c’è», ha subito chiarito Sottil senza rifugiarsi dietro all’alibi della “review” che è servita all’arbitro Marchetti per assegnare una massima punizione che gli era sfuggita. «Dovevamo essere meno frenetici, con la palla sull’esterno si poteva accompagnare l’attaccante verso la linea di fondo».

Il futuro

Non resta che mettere l’accento sui possibili obiettivi bianconeri nelle ultime sei giornate. «La Conference League? Stiamo facendo un percorso ottimo, il nostro obiettivo è restare nella parte sinistra della classifica. La qualificazione alla Conference è molto difficile, devi scardinare delle grandi squadre. Vediamo partita per partita». La prossima sarà contro il Napoli, magari già con lo scudetto sul petto. «La concentrazione in avversarie di quel livello sarà comunque alta».