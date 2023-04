L'Apu batte Milano e si mette in pole position per il secondo posto

Luna park Apu al Carnera: l’Old Wild West chiude il campionato in casa battendo l’Urania Milano 102-84, in una partita a senso unico, e si mette in pole position per il secondo posto che vale i quarti col fattore campo a favore nei play-off.

Doveva vincere di almeno 16 punti e poi battere domenica Torino, già prima, nell’ultimo turno per non dipendere dagli altri. La prima parte della missione è completata grazie a una magata di Briscoe allo scadere, l’ennesima della partita. Il derby da sballo con Cividale è comunque ormai quasi certo.

Hanno vinto i ragazzi del West, ma soprattutto hanno divertito. Correndo, difendendo.

Dura poco stavolta il classico inizio di Udine con poca difesa e attacco disordinato, basta l’ingresso di Monaldi per tonificare l’Apu. In serie: deliziosi assist di Briscoe per Pellegrino o Esposito, che pare in serata.

Poi una zingarata di Isaiah al ferro e l’azione più bella del campionato di Udine: alley-oop da 20 metri di Briscoe e schiacciata di Air Coseano Gaspardo, cui l’infortunio non pare aver tolto la criptonite del derby. Il palazzo si sfrega le mani: 26-20 a fine primo quarto. Pensi: con un pivot questa squadra giocando così ai play-off…Vero.

Ma il problema dell’Apu di questo campionato non sono le presunte linee editoriali dei giornali o il talento, ma le scelte sbagliate all’origine del mercato e la continuità. Quella maledetta continuità che la squadra di Finetti deve trovare prima dei play-off.

Correndo, muovendo la palla, soprattutto difendendo, questa squadra ha tanto di quel talento in campo e in panchina che il problema deve essere per gli avversari.

L’Urania? Ha bocche da fuoco notevoli, ma così vacilla. C’è un indicatore che deve far felice coach Finetti ora che il campionato si decide: gli assist. A metà partita Gentile e soci ne avevano smazzati 18 (alla fine saranno 28!!!), l’ultimo di Monaldi per Esposito (22 punti per lui, ottimo) da vero Houdini.

A metà partita Udine vince 48-54, inevitabile un occhio a quel +16 che consentirebbe a Udine, vincendo domenica a Torino, di non dover dipendere da altri per arrivare seconda e giocare il primo turno di play-off in casa.

Per l’abbuffata di talento visto in 20 minuti in campo sarebbe, onestamente, il minimo sindacale. Ma un mesetto fa e più chi ci avrebbe scommesso?

Resta un dubbio, a essere obiettivi, bello grosso: la solidità dell’Urania fuori casa, già testata dalla Gesteco a Cividale in avvio di girone. Vedremo. Intanto all’intervallo arriva il giusto riconoscimento a Lorenzo Bettarini, per anni idolo del Carnera.

Si è divertito ieri il capitano. È giornata buona per l’Apu, lo si capisce quando il pallone si incastra sul tabellone dei 24 secondi sopra il canestro o Bertetti segna da tre: 55-34. No-contest si direbbe.

E se fosse vero che i califfi dell’Apu si son tenuti i fuochi d’artificio per il finale di stagione? Ripetiamo: meglio andarci piano e aspettare una verifica con un avversario più probante.

Fine terzo quarto: 71-54. Milano prova a farsi sotto col solito tiro da tre, torna a meno 7 (77-70), ma Udine è in serata da luna park. Tanto che riesce anche a vincere con più di 16 punti di scarto con un minuto finale perfetto.