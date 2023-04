L’Old Wild West alla prova dell’Urania, vincere per provare ad arrivare secondi

UDINE. Vietato fallire in casa Apu Old Wild West. Domenica 30 aprile, alle 18, al Carnera arriva l’Urania Milano per la quinta giornata della fase a orologio, ed è un match da vincere a tutti i costi con un +16 magari per la differenza canestri.

In primis per restare in corsa per il secondo posto nel girone Blu, l’ultimo che regala il fattore campo nei quarti di finale play-off, ma anche per rimettere il lucchetto al fortino di casa dopo lo scivolone di due settimane fa contro Torino.

CUSO AI BOX

Le ultime notizie dal quartier generale bianconero raccontano di un probabile forfait di Marco Cusin, che non si è allenato né venerdì, né ieri per il riacutizzarsi del dolore dovuto a una contusione rimediata un mese fa in amichevole contro Mestre.

Gli esami strumentali hanno escluso problemi seri, domenica mattina l’ex giocatore Azzurro farà un test e lo staff tecnico prenderà la decisione definitiva. Nel caso il pivot pordenonese dovesse farcela, il ballottaggio per la tribuna sarà fra uno degli esterni: Bertetti e Nobile i candidati.

VOCI BIANCONERE

Coach Carlo Finetti introduce la gara chiedendo ai suoi uomini di evitare una falsa partenza: «Dovremo avere un impatto diverso e migliore rispetto a quello avuto nella partita di andata. Bisogna ripartire dal terzo periodo contro Piacenza.

Avendo di fronte un avversario che sta vivendo un momento magico dal punto di vista offensivo, il nostro sforzo difensivo dovrà essere serio e di alto livello. Rispetto al match disputato all’Allianz Cloud, potremo contare su Gaspardo: è una pedina importante anche per la capacità di poter giocare in più ruoli, sia più vicino a canestro nel ruolo di quattro, sia più lontano da tre».

Anche secondo il play Diego Monaldi sarà decisiva la difesa: «in casa l’Urania ha dimostrato di avere tantissima qualità e fiducia. Il nostro obiettivo è farli segnare il meno possibile, perché hanno talento e punti nelle mani, e noi dovremo limitarli».

TUFFO NEL PASSATO

Nel corso della partita ci sarà anche l’occasione per sfogliare l’album dei ricordi. La società bianconera consegnerà un riconoscimento a Lorenzo Bettarini, udinese doc oggi 66enne, storico capitano della vecchia Apu (Associazione Pallacanestro Udinese).

Per lui ben 14 stagioni fra A1 e A2 con la squadra della sua città, 400 presenze e oltre 4 mila punti. Il direttore tecnico Alberto Martelossi illustra i motivi l’iniziativa: «L’idea è quella di rendere merito e onore ai giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro udinese.

Non potevamo che partire da un giocatore come Lorenzo, storico capitano, a cui va il grazie dall’Apu e da tutta la pallacanestro friulana». Ci sono ancora biglietti per la gara, diretta streaming per gli abbonati a LnpPass .