Pordenone, Di Carlo sa come si vincono i playoff

È tornato sulla panchina del Pordenone giusto in tempo per condurre in porto l’operazione secondo posto.

Due partite, tre punti: tanti ne sono bastati per scavalcare Lecco e Pro Sesto e issare la bandiera neroverde alle spalle della capolista, già promossa in serie B, Feralpisalò.

Conquistando la possibilità di accedere ai playoff direttamente da quarti di finale, con il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa e far valere, in caso di parità, la veste di testa di serie.

Ma il suo compito è appena all’inizio. L’importanza di Mimmo Di Carlo dovrà sentirsi proprio quando la posta in palio diventerà pesante e la sua esperienza, in fatto di spareggi, potrebbe diventare un fattore decisivo per le speranze neroverdi di agguantare la promozione in B passando dalla porta di servizio.

Che l’allenatore del Pordenone sia uno che sa come si vincono i playoff lo dice il suo ormai datato, ma impresso nella storia del club virgiliano, trascorso alla guida del Mantova.

Con i lombardi, nella stagione 2004-’05, dopo aver conquistato la promozione in serie C1 vincendo il proprio girone, Di Carlo ha conquistato l’accesso alla cadetteria proprio passando dagli spareggi.

Terminato il campionato alle spalle della Cremonese, il Mantova di Di Carlo si impose nei playoff eliminando prima il Frosinone (2-4 in Ciociaria, 1-0 al Martelli) in semifinale, quindi nettamente il Pavia (1-3 in trasferta, 3-0 in casa) nel doppio confronto decisivo, che ha consegnato all’ex udinese Paolo Poggi e compagni il pass per la serie B.

Non bastasse, l’anno successivo, sempre attraverso i play-off, Di Carlo è andato vicinissimo a uno storico tris: il suo Mantova, infatti, perse la promozione in serie A soltanto nei tempi supplementari della finale di ritorno con il Torino di Gianni De Biasi.

Il Pordenone punta dunque anche sul blasone del proprio allenatore per sfidare le altre corazzate che si apprestano, pur con il ritardo ormai noto dovuto ad alcune querelle giudiziarie, a giocarsi la quarta, e ultima, promozione in serie B della stagione, dopo quelle conquistate da Feralpi, Reggiana e Catanzaro.

In questa lotteria dall’esito quantomai incerto, Di Carlo se la dovrà forse vedere con alcuni “maestri” come Zdenek Zeman, tornato al capezzale del Pescara nelle ultime 9 giornate di campionato, e Delio Rossi, subentrato a Mario Somma sulla panchina del Foggia per il rush finale (3 partite).

Senza dimenticare un nome forse meno altisonante, ma che in questa categoria è sinonimo di successo: Domenico Toscano, ora alla guida del Cesena, e in passato già trionfatore con Ternana, Novara e Reggina.