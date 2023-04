Udinese, sono cinquanta i giorni senza gol in trasferta

Il Lecce si gode i tre punti e il colpo del Monza a Spezia: il Verona di scena domenica a Cremona fa un po’ meno paura dopo aver battuto un’Udinese con il pensiero fisso alle 16.10 di 50 giorni fa.

L’immagine di Rodrigo Becao che corre felice verso la panchina, posta nell’altra metà campo dello stadio Castellani di Empoli, sta diventando – ahinoi – iconica.

Ha appena segnato con un colpo di testa il gol che deciderà la partita, l’ultimo gol dei bianconeri in trasferta. Un gollonzo, visto che la traiettoria del pallone è stata sporcata nel duello aereo da Luperto, ma è d’oro considerando che è un’altra rete da 3 punti lontano dal Friuli dopo quella di Ehizibue a Marassi, contro la Sampdoria.

A livello di contabilità la squadra di Andrea Sottil ha capitalizzato al massimo i pochi centri dell’anno solare 2023, da quando il campionato di serie A ha ricominciato a marciare dopo l’interminabile sosta ordinata per lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Da allora solo tre gol in 9 trasferte.

Quello già ricordato con la Samp a gennaio, nell’ultima gara dell’andata, quello di Sandi Lovric a San Siro contro l’Inter, il momentaneo pareggio di una partita poi persa per 3-1 il 18 febbraio, e il colpo di capoccia di Becao contro l’Empoli datato 11 marzo.

Chiudendo con una sconfitta per 1-0 a Lecce, il mese di aprile dell’Udinese resterà senza reti lontano da casa e questo fa pensare. In tre gare, infatti, ha subito 7 gol senza segnarne alcuno.

La colpa è delle scarse motivazioni della squadra? Del modulo? Delle poche alternative in mano al tecnico? Tutti argomenti da tenere in considerazione che riguardano le tre componenti del “complesso Udinese”.

A Lecce la squadra è parsa svagata, poco incisiva, estremamente imprecisa nelle trame. La reazione dopo lo svantaggio? C'è stata, ma è stata tutto sommato caotica.

A livello di proposta di gioco nel finale Sottil si è schiodato anche dal solito 3-5-1-1, arrivando fino alla difesa “a 4” con due esterni offensivi “alti”, ma non ha trovato la strada del gol del pareggio anche perché rinunciare a Success e Beto contemporaneamente non è semplice.

Nestorovski è ormai un giocatore da assalti finali in A, non un possibile titolare, Thauvin inserito prima alle spalle della punta e poi libero di svariare ora è poco proponibile nel calcio europeo.

Qui si innesta il discorso dell’infortunio di Deulofeu e delle successive scelte societarie a livello di organico. Perché con “Geri” l’Udinese nella prima parte della stagione segnò 12 gol in 8 trasferte.

La prossima (trasferta) è in programma appena a metà maggio, a Firenze. Ecco un altro obiettivo per questo finale di stagione, altro che Conference League: segnare lontano dal Friuli. —

