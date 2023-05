Il derby con Cividale sempre più probabile: Apu favorita per assicurarsi il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale

UDINE. Derby play-off tutto friulano sempre più vicino. I risultati dello scorso weekend rendono sempre più probabile la sfida fra Old Wild West Udine e Gesteco Cividale nei quarti di finale, ma con un importante novità: ora è l’Apu in pole position per assicurarsi il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale.

TUTTI GLI SCENARI

Nell’ultimo turno del girone Blu della seconda fase ci sono otto possibili combinazioni nelle tre partite restanti, ovvero Torino-Udine, Piacenza-Cividale e Milano-Bologna. Sono cinque quelle che portano al derby, se Udine e Cividale vincono indipendentemente da cosa fa Milano, se Udine vince e Cividale e Milano perdono, se Udine, Cividale e Milano perdono, se Cividale vince e Udine e Milano perdono.

Quest’ultima possibilità è l’unica che porterebbe al derby con vantaggio del fattore campo per le Eagles. Ricapitolando: le possibilità di derby sono il 62,5%, nel 50% dei casi con tre gare su cinque a Udine e nel restante 12,5% dei casi con avvantaggiata Cividale. Restano tre possibilità extra-derby: Udine affronterebbe Milano in due casi e Torino in un caso solo, viceversa Cividale avrebbe Torino come avversaria in due casi e Milano in quello restante.

TRIPLA PESANTE

Per capire come si è arrivati a questo scenario, va ricordato che in caso di arrivo di tre squadre a pari punti il primo criterio previsto dal regolamento è la classifica avulsa, ovvero la classifica generata dagli scontri diretti fra le tre contendenti. Cividale sembrava saldamente in testa con 4 punti e +17 di differenza canestri nel possibile arrivo a tre con Udine e Milano, ma domenica l’Apu ha potuto fare i suoi calcoli e a 3” dalla fine del match con l’Urania, avanti di 15 lunghezze coach Finetti dopo aver subito una bomba di Montano è stato pronto a chiamare un provvidenziale time-out. Rimessa a metà campo e tripla del pesante +18 di Briscoe sulla sirena: in caso di arrivo a tre Apu con 4 punti e +19 di differenza canestri.

DATE E TABELLONE

I play-off inizieranno sabato 13 maggio (tabellone Argento) e domenica 14 (tabellone Oro). La testa di serie numero 1, cioè Forlì (sicura del primato nel girone Giallo) avrà il diritto di scegliere fra il tabellone Argento o il tabellone Oro: verosimilmente quest’ultimo, in modo da giocare la prima in casa la domenica alle 18.

In base alla scelta, si andrà a generare il calendario di tutte le altre serie. Una cosa è sicura: il probabile derby si collocherebbe nello stesso tabellone di Forlì (possibile rivale di una delle due friulane in semifinale), dove ci saranno anche le teste di serie numero 4 (a oggi Vanoli), 5 (Pistoia) e 12 (Fortitudo). Livello molto alto, ci sarà da divertirsi. —