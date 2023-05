Il giorno di Udinese-Napoli: al Friuli una notte per lo scudetto

UDINE. Il Napoli si giocherà il secondo match ball per lo scudetto allo stadio Friuli.

Dopo aver sprecato domenica quello al Maradona, contro la Salernitana, chiederà il punto della vittoria aritmetica all’Udinese che, detto per inciso, potrebbe anche negarglielo regalandosi un’altra notte da grande dopo quella con il Milan, dopo le giornate di gloria di inizio stagione, contro Inter, Roma e Fiorentina.

Considerando che ha pareggiato con l’Atalanta e deve ancora ospitare Lazio e Juventus, la squadra di Andrea Sottil non ha mai perso opposta a una delle prime otto in classifica.

Insomma, una fiumana di tifosi napoletani sta raggiungendo il Friuli per fare festa, ma a livello statistico l’Udinese non è esattamente una vittima sacrificale.

Il Napoli è a Udine: tifosi all'hotel Là di Moret come allo stadio

Sotto il profilo strettamente tecnico-tattico, tuttavia, ci sono un paio di particolari da tenere in considerazione. Lo devono fare i tifosi friulani e i gufi di ogni dove: quelli imparentati con l’Aquila laziale, l’unica che matematicamente può ancora ambire allo “scudo” grazie alla vittoria di ieri sera all’Olimpico sul Sassuolo, quelli sul trespolo di casa Agnelli – nemici giurati ormai – , quelli milanisti, guficon ancora con il fuoco negli occhi dopo la sfida (vinta in) Champions.

Chi sta in alto ha sempre molti nemici. Questo certifica la stagione vincente della squadra di Spalletti che, se vogliamo proseguire il gergo tennistico, comunque andrà al Friuli ha a propria disposizione altri cinque match-ball per chiudere il tie break tricolore. Non è Nadal e neppure Djokovic. Il Napoli potrebbe diventare Alcaraz per come gioca e perché si tratta di un progetto giovane.

Solo il futuro ci dirà se con lo scudetto di quest’anno aprirà un ciclo vincente, al di là di quello che il presidente De Laurentiis ha già celebrato a parole, l’altro giorno, assegnandosi altri “scudetti degli onesti”, un discorso che deve aver fatto fischiare le orecchie sulla sponda bianconera di Torino.

In questo, attraverso l’esuberanza, il numero uno del club azzurro esprime tutta la propria napoletanità, quella di un popolo di tifosi capaci di andare spesso sopra le righe, esagerando nel pianto e nell’entusiasmo, come sta succedendo adesso, in questi giorni di attesa per il tricolore.

Qui si vive il calcio in modo diametralmente opposto. E se il coro «noi non siamo napoletani» che anche stasera – c’è da giurarci – verrà proposto dai tifosi friulani allo stadio dei Rizzi vuole esprimere proprio questa (e solo questa) differenza, allora può essere considerato qualcosa di distintivo.

Il resto è meglio lasciarlo da parte, compresa la rabbia di chi anni fa visse un pomeriggio poco piacevole guardando gli ultras del Napoli mettere a ferro e fuoco le vie d’accesso allo stadio Friuli. Deve essere soltanto una notte di calcio.