La Libertas Martignacco rinuncia alla Serie A2: la nuova norma sul lavoro sportivo farà aumentare troppo i costi

MARTIGNACCO. La Libertas Martignacco rinuncia alla A2 femminile. La notizia è stata ufficializzata martedì 2 maggio dalla società friulana, in un breve comunicato ufficiale diffuso di prima mattina, che in breve ha fatto il giro del web, suscitando grande solidarietà e anche molto dispiacere.

Le motivazioni della scelta sono dettate dalle nuove norme sul lavoro sportivo (che entreranno in vigore il 1 luglio, ndr) e che impongono una revisione della struttura societaria, revisione che la società evidentemente non è pronta o disposta ad affrontare.

«Il volontariato ci ha sempre sostenuto e contraddistinto, ma le nuove norme sul lavoro sportivo ci impongono una revisione della struttura societaria – si legge tra le righe – Per questa ragione riteniamo responsabile e opportuno rinunciare, per la prossima stagione, alla serie A2, categoria che ci ha regalato grandi emozioni ma che ha anche assorbito molto del nostro impegno. Siamo determinati a utilizzare questo tempo anche per dare un nuovo slancio al settore giovanile. Non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. Ripartiamo da un progetto proiettato al futuro, che saprà regalarci ancora grandi emozioni».

La società dovrebbe ripartire dalla serie C, ma non abbiamo potuto ottenere conferma ufficiale. Il direttivo ha preferito – e ne rispettiamo la scelta – aspettare di riorganizzarsi per rendere ufficiale il nuovo assetto e i nominativi delle persone che ricopriranno le cariche societarie.

Di fatto, la pallavolo regionale perde una rappresentanza importante a livello nazionale. Rappresentanza che sarà delegata completamente alla Volley Talmassons, che nella prossima stagione sarà regolarmente al via nella seconda categoria nazionale per tenere alto il nome del Friuli.

La Libertas Martignacco scende da uno dei palcoscenici più importanti, ma il lavoro seminato in tanti anni non andrà disperso.

«Dal lontano 1977 la Libertas Martignacco ha ottenuto importanti successi. L’entusiasmo dei dirigenti e la capacità dei nostri allenatori hanno consentito, nel tempo, di consolidare la nostra missione, favorendo la promozione dell’attività sportiva, soprattutto nel settore giovanile tanto caro al nostro fondatore Bernardino Ceccarelli. Il costante impegno e la perseveranza hanno portato la nostra squadra di pallavolo al prestigioso traguardo della A2, disputata sempre privilegiando la linea verde dei giovani, scelta che si è rivelata gratificante e vincente».