Il problema di Napoli non può diventare quello del Friuli

UDINE. Non è certo chi abbia deciso che il Napoli alloggerà in Friuli anche dopo la partita con l’Udinese. E non abbiamo nemmeno l’assoluta certezza che così sarà. Ci rifacciamo alle parole del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, presente martedì 2 maggio alla riunione del comitato di sicurezza e dell’ordine pubblico in Prefettura a Napoli: «La squadra pernotterà a Udine e farà rientro in città venerdì mattina».

Il motivo, invece, è un po’ più chiaro e si rifà a quanto avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, quando la squadra di Spalletti, atterrata a Capodichino dopo la vittoria a Torino sulla Juventus, fu accolta da 10 mila tifosi che bloccarono le vie adiacenti all’aeroporto provocando disagi e ritardi nei voli in partenza al mattino successivo.

Udinese-Napoli si gioca alle 20.45: «Attesi allo stadio Friuli 11 mila tifosi partenopei»

Ecco, qui c’è qualcosa che stona. Perché il problema di Napoli deve diventare il problema di Udine? E sottolineiamolo a scanso di equivoci: non si parteggia per qualcuno contro qualcun altro. Il discorso riguarda semplicemente l’ordine pubblico. Ve lo immaginate, in caso di matematica vittoria dello scudetto, cosa potrebbe accadere con undicimila tifosi ospiti (questi i dati esposti ieri, ma vedrete che saranno di più) presenti allo stadio (e forse qualcuno anche fuori) nel percorso dallo stadio Friuli a Là di Moret, sede del ritiro udinese dei partenopei?

Viviamo in un paese civile dove ognuno dovrebbe essere libero di circolare esibendo i propri colori e la propria fede calcistica, ma purtroppo non è così. I tifosi della “Curva Nord Udinese 1896” hanno fatto sapere che non saranno graditi festeggiamenti in città dei tifosi napoletani. E altrettanto hanno detto gli atalantini a Bergamo e addirittura i tifosi del Varese. Brutto da leggere, come è stato brutto, domenica scorsa, al Maradona, vedere il settore ospiti desolatamente vuoto perché era stato vietato ai salernitani di raggiungere Napoli.

Prendiamo atto che saranno aumentate in maniera prepotente le misure di sicurezza nella giornata di domani, ma perché di questo deve farsi carico la città di Udine? Già questa sera, nel caso in cui la Lazio non dovesse superare il Sassuolo, attorno all’hotel che ospiterà il Napoli ci saranno dei festeggiamenti. Leciti, sia ben chiaro, perché è più difficile vincere uno scudetto a Napoli piuttosto che a Torino e Milano (ma non per questioni politiche e, per cortesia, lasciamo perdere l’onestà) e perché è strameritato.

Ieri, girando per Udine, sulla questione serpeggiava un certo scetticismo, per non parlare di nervosismo. Più di qualche tifoso ha fatto sapere che diserterà lo stadio perché non si sente sicuro. Idem nella zona circostante l’hotel Là di Moret. A meno che, con un colpo di fantasia tutto napoletano, non ci abbiano raccontato una fiaba e subito dopo la partita allo stadio friuli il Napoli se ne torni subito a casa a ricevere l’abbraccio della sua gente. —