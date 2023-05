La rinascita di Misuraca e il cuore sempre neroverde: «Il Pordenone è da B, ai play-off ce la può fare»

PORDENONE. Trentacinque gare giocate, due gol segnati e un assist servito. Se Gianvito Misuraca doveva dimostrare di stare di nuovo bene fisicamente, l’ha fatto durante la stagione appena conclusa.

I numeri che ha messo assieme parlano chiaro: il centrocampista classe 1990, ancora di proprietà di Pordenone, si è lasciato alle spalle i problemi muscolari accusati negli ultimi anni in neroverdi ed è risultato un cardine della Fermana, squadra a cui era approdato in prestito la scorsa estate e con cui ha ottenuto una salvezza più che tranquilla nel girone B di serie C.

«Dal punto di vista fisico è stata la stagione della mia rinascita – ha riconosciuto il giocatore, che vanta 168 presenze coi ramarri –. Non ho rimediato infortuni e ho potuto essere a disposizione per più di trenta gare. Ne avevo bisogno. Ho trovato un bell’ambiente per esprimermi, una società nuova e ricca di entusiasmo, nonché un gruppo sano. Peccato non aver centrato i playoff, ci è mancato qualcosa. Li avrei voluti disputare per provare a essere ancora protagonista».

Un Misuraca così, forse, avrebbe potuto fare comodo anche a mister Di Carlo. La società evidentemente non ha creduto abbastanza nel suo recupero. L’ultima stagione era stata in particolare costellata da infortuni, tanto che tra la prima parte di campionato a Pordenone (in B) e la seconda a Bari (in C) il centrocampista aveva messo assieme solo undici gare.

A Fermo, da mezzala nel 4-3-3, nel suo ruolo, ha dimostrato di esserci. Certo, poteva farlo con la maglia dei neroverdi, con cui ha militato dal 2016 al 2022, conquistando la promozione in serie B, i successivi playoff e la salvezza, ma è andata così. «Ho ancora un anno di contratto coi ramarri – ha sottolineato Misuraca –: è presto per parlare di futuro, ancora non penso dove sarò il prossimo torneo. Intanto mi godo l’epilogo di questo campionato».

Certamente seguirà i playoff, competizione in cui è stato protagonista con la maglia del Pordenone. Nel 2017 infatti era uscito solo in semifinale ai rigori nel famoso match col Parma. «Chiudendo al secondo posto, la squadra ha disputato un buon campionato – ha premesso –. Certo, le aspettative erano altre. Ma proprio perché si tratta di una formazione allestita per vincere la serie C, dico che può essere protagonista nella post-season. Il primo step è approdare in semifinale, poi tutto può succedere».

Gli episodi possono fare la differenza, com’era capitato (in negativo) a quel Pordenone nel 2017. «Eravamo a mio avviso i più forti e più in forma, ma poi siamo stati eliminati ai calci di rigore – ha ricordato –. Tra le rivali dei neroverdi, ora, avendole affrontate nel girone, posso dire che Cesena e Virtus Entella sono delle corazzate».

Magari può essere la volta del Pordenone, che entrerà in gioco come i romagnoli a fine maggio ai quarti di finale. «Una pausa così lunga può essere un’incognita – ha chiuso Misuraca –. Bisogna tenere alto il morale, ma sono sicuro che la squadra possa arrivare ai primi appuntamenti nel modo giusto».