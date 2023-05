L’Udinese ancora senza Beto, anche Pafundi rischia di saltare il Napoli

UDINE. Piove sul bagnato per l’Udinese, purtroppo in linea con questa bizzosa primavera che non vuol saperne di stemperarsi un po’ dal clima freddino che ancora la contraddistingue. Piove, sì, perché salvo miracoli dell’ultima ora né Beto né Simone Pafundi faranno parte della formazione bianconera che Andrea Sottil sta allestendo per sfidare giovedì 4 maggio il Napoli al Friuli, là dove la faretra bianconera sarà già priva delle frecce Gerard Deulofeu e Isaac Success, entrambe destinate a non essere utilizzate fino a fine campionato.

VERDETTO

La lancetta del “barometro” in casa friulana non è quindi volta al bel tempo neanche dopo Lecce, quando la notizia dello spostamento della sfida con il Napoli aveva concesso 48 ore di tempo e speranza in più ai due infortunati in cerca del recupero.

Ore che sono state sfruttate al massimo dallo staff, contraddistinte anche dal ritorno all’allenamento differenziato dei due, ma evidentemente non sufficienti per riportare a regime i rispettivi fisici in proiezione della sfida.

I PROBLEMI

E qui bisogna entrare nel merito delle rispettive problematiche, con Beto che a Lecce ha marcato visita a causa di un’improvvisa lombalgia accusata poche ore prima della partenza, e che ha fatto il paio con la febbre avuta sempre a ridosso della precedente trasferta di Roma.

Per motivarne l’assenza a Lecce, la società aveva parlato di “colpo della strega” per Beto, un problema che tuttavia il giocatore sembra avere superato piuttosto bene anche lontano dal Bruseschi e che forse ha fatto da ombrello a un altro problemino di ordine muscolare che lo sta condizionando non poco, come si è visto contro la Cremonese, dove l’attaccante è apparso scarico una volta subentrato all’infortunato Success.

Morale, Beto è più fuori che dentro le strategie di Sottil, che per la sfida con i partenopei potrebbe al massimo averlo part-time, ma solo se il portoghese superasse un paio di provini prima della sfida.

Una lotta contro il tempo che ben testimonia lo stato emergenziale a cui acuisce anche il forfait di Pafundi. Vero che il talento napoletano sta meglio e vuole esserci, ma la spalla destra su cui è caduto nella manciata di minuti giocati contro la Cremonese duole ancora e lo staff avrebbe deciso di non rischiare.

COPIA E INCOLLA

Logica vuole, che fermo restando così le cose, l’Udinese chiamata al riscatto dopo la figuraccia di Lecce rischia di essere proprio la stessa squadra che ha cominciato la partita a Via del Mare.

Sottil, infatti, ha ben poche armi a disposizione e salvo un improbabile cambio modulo, il tecnico sta pensando di riproporre gli stessi undici, con Silvestri tra i pali, Becao, Bijol e Perez in difesa, dietro a Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric e Udogie, con Pereyra in appoggio a Nestorovski. —

