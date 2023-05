All’Old Wild West la pista più calda è sempre Williams

Grandi manovre di mercato in vista dei play-off di serie A2. Da lunedì 8 a venerdì 12 maggio le società impegnate nella post season avranno la possibilità di effettuare l’ultimo tesseramento della stagione, andando a pescare fra le squadre di serie A che domenica sera chiuderanno la stagione. L’Apu cerca un lungo per rafforzarsi sotto le plance. Nessun movimento in vista, invece, per Cividale.

QUI UDINE

Il nome in pole position per l’Apu Old Wild West è sempre quello di Jacorey Williams, centro classe 1994 di 202 centimetri in forza alla GeVi Napoli. Secondo “Radio mercato” la società bianconera avrebbe un ricco contratto bimestrale da proporre a Williams, ma non è affatto scontato che il giocatore accetti di fare gli “straordinari” scendendo in A2. Andasse in porto, sarebbe un colpaccio per l’Apu: stiamo parlando di un giocatore dominante nel pitturato, con l’unico neo di una mano poco educata ai liberi (41% in stagione). Le alternative a Williams sono di stanza a Brescia.

Un nome che circola da tempo è quello di Christian Burns, centro classe 1985 che scese in A2 per i play-off già due anni fa con Napoli. L’altro è quello di Tai Odiase, centro classe 1995 di 206 centimetri. Il problema, in questo caso, è che difficilmente Brescia fallirà l’obiettivo play-off all’ultima giornata, e che i due giocatori non finiranno sul mercato.

LE ALTRE DI A2

La Reale Mutua Torino si è mossa per tempo, chiudendo l’accordo con il centro Simone Zanotti, svincolatosi dalla GeVi Napoli. Antenne dritte in casa Fortitudo, dove c’è da sostituire l’esterno Marcus Thornton, sospeso per motivi disciplinari. Il nome caldo è quello del trevigiano Adrian Banks, che sarebbe un cavallo di ritorno. Il piano B porta a Jamarr Sanders, ai titoli di coda con Verona. Cantù pensa a un play per sostituire il croato Roko Rogic, il sogno è l’eterno David Logan di Scafati.

Pensa a un cambio di regista anche la Vanoli Cremona, alle prese con gli acciacchi di Davide De Negri. Si vocifera di un interessamento per l’ex Apu Alessandro Cappelletti, anche lui a fine corsa con Verona.