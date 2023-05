La Delser cambia casa per inseguire il sogno di giocarsi la finale

Passa dal palasport Carnera la corsa verso la finale play-off della Delser. La squadra udinese, infatti, è stata costretta a spostare la sede di gara due di semifinale contro Sanga Milano in seguito all’indisponibilità dell’impianto di via Marangoni, occupato dagli alpini che pernotteranno nel capoluogo in occasione della 94ª adunata delle penne nere.

Preso atto della situazione, la Libertas Basket School ha chiesto ad Apu e Comune di Udine ospitalità all’impianto dei Rizzi, che sarà quindi teatro di gara due mercoledì 10 maggio con inizio alle 20.30. Gara uno è in programma sabato alle 19 a Milano, l’eventuale bella è in calendario sabato 13 maggio sempre a Milano.

Il presidente della Libertas, Leo de Biase, ha commentato così questo “trasloco”: «Dal punto di vista tecnico è chiaro che giocare in un campo diverso da quello abituale è quasi come giocare in trasferta e complica la vita.

Dall’altra parte, però, andare a casa dell’Apu, che è felice di ospitarci, è una bella cosa. Il Carnera è un impianto suggestivo, siamo contenti di averlo a disposizione per un evento importante come una semifinale play-off. Ringrazio la società Apu per la disponibilità anche nel concordare tutta una serie di orari per gli allenamenti che andremo a svolgere lì da venerdì in poi.

È la dimostrazione che Apu e Women Apu sono una famiglia unica. Un grazie va anche al Comune per le autorizzazioni concesse. Ovviamente dico “viva gli Alpini!”, che sono i benvenuti in città. So che al Benedetti saranno circa 120». Al Carnera le Women Apu potrebbero beneficiare anche del tifo del Settore D, che in curva Ovest è praticamente a casa. Domenica scorsa gli ultrà bianconeri sono andati a sostenere la Delser al Benedetti, subito dopo la sirena finale di Apu-Urania al Carnera.

«Quello che hanno fatto i tifosi del Settore D è stato bellissimo, per noi è stata la sesta forza in campo. Sono entrati nella parte sostenendo le ragazze col cuore, in un campo come il Benedetti un tifo così incide molto. Spero vorranno supportarci anche in gara due di semifinale».