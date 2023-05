L’Udinese non spegne la notte scudetto del Napoli

Un’Udinese da applausi, un Napoli che ha dato il via alla festa tricolore dopo il pareggio di giovedì sera al Friuli. Che la squadra di Andrea Sottil fosse un autentico “osso duro” allo stadio Friuli per le grandi della serie A lo dicevano d’altra parte anche i numeri dell’intera stagione.

Nessuna delle prime otto squadre dell’attuale classifica erano riuscite a vincere ai Rizzi. D’accordo, mancano ancora Lazio e Juventus all’appuntamento nella tana della squadra di Andrea Sottil, ma i successi già ottenuti su Inter, Milan, Roma e Fiorentina, il pareggio contro l’Atalanta non potevano non ammonire il Napoli, più che i suoi tifosi che negli occhi hanno avuto dall’inizio di questo campionato un’armata invincibile e che nella seconda parte del primo tempo, dopo aver incassato la rete del vantaggio bianconero firmata da Lovric (al quinto centro stagionale, non male per un interno di centrocampo), hanno vissuto l’incubo della festa scudetto rinviata dalla Salernitana, la scorsa domenica.

Un incubo ancora peggiore, considerando che stavolta gli azzurri di Luciano Spalletti andavano a caccia di un “semplice” pareggio, un punticino da aggiungere agli altri 79 già conquistati nelle precedenti 32 giornate, ben 15 più della Lazio che solo con una vittoria dell’Udinese avrebbe potuto aritmeticamente raggiungere il Napoli.

Questi i sentimenti nel calderone del Friuli, un’autentica centrifuga per 52 minuti, fino a quando Osimhen non si è trovato sul piede il pallone dell’1-1 alla fine di un autentico flipper di traiettorie che hanno decritto – anche queste – l’intera stagione tricolore del Napoli, perché per vincere ci vuole anche un pizzico di fortuna, oltre all’indiscussa superiorità tecnico-tattica esibita spesso e volentieri dagli azzurri in Italia (e anche in Europa prima di inabissarsi sui fondali Champions di fronte allo scoglio Milan).

Giovedì, per più di un’ora, se c’è una squadra che ha esibito gioco e sapienza questa è stata l’Udinese, capace anche di reagire, per la gioia della Nord, dopo il pareggio del 9 napoletano (al 22º centro in questo torneo di serie A): diagonale al volo di Becao dopo una lunga azione manovrata, parata di Meret sotto quella che sarebbe dovuta diventare la sua Curva se il destino non l’avesse fatto emigrare prima dell’esordio in A per vestire la maglia del Napoli e inseguire con questa scelta successi e trofei.

Il trofeo dell’Udinese da anni è invece il “vestito” della sorpresa del campionato, o almeno quello della guastafeste che ieri ha provato a indossare con dignità in uno stadio Friuli per riempito per metà di tifosi napoletani.

Nonostante le assenze. Sì, perché anche giovedì, come era successo a Lecce, Sottil ha dovuto rinunciare sia a Beto, sia Success entrambi in tribuna (come il lungodegente Deulofeu e il baby Pafundi), complici gli acciacchi.

Con Nestorovski centravanti l’Udinese ha comunque costruito una prestazione all’altezza con gli occhi ddell’Italia addosso. Sfruttando i suoi centrocampisti (soprattutto Lovric più di Samardzic) e i suoi esterni (Udogie più di Ehizibue). Fosse sempre questa la squadra di Sottil sarebbe molto più in alto: ora è 12ª a tre punti dall’ottavo posto. —