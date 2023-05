Napoli, festa meritata in attesa che la prossima sia friulana

Premessa importante, essenziale: il Napoli non ha meritato questo campionato, l’ha strameritato imponendo da subito un ritmo inarrivabile per le altre, esprimendo un gran bel gioco, dimostrando che si può fare calcio anche senza spendere follie e, particolare non da poco, esportando il meglio del calcio italiano anche giocando un’ottima Champions.

Dato al Napoli quel che è del Napoli finalmente è arrivato lo scudetto degli azzurri. Si sa, a causa di un’Italia spaccata in due economicamente vincere al Sud è un evento: due scudettini della Roma, altrettanti della Lazio, tre del Napoli, due con Maradona che valeva tre quarti di una squadra.

Questo è un titolo di squadra, diverso, “spallettiano”. Ma è una rivincita sociale, metteteci quel che volete, rispetto al Nord. Quindi la festa è giustificata, i giocatori portati in processione come la Madonna Pellegrina anche.

Ma l’Udinese (gran partita, avesse continuità...) e la gente del Friuli devono trarre insegnamento da questa partita. Veder vincere in casa propria non è bello. Vedere uno stadio che si alza in piedi per il gol di Osimehn è una coltellata al cuore per i friulani.

Fidelizzate i ragazzi, create un zoccolo duro del tifo, riempite lo stadio di bianconero. E mettete al collo una sciarpa bianconera a Pardo di Dazn, che apprezza queste zone e la gradirà, ma al gol dell’uomo mascherato e alla fine sembrava lo speaker del Maradona. E ditegli che lo stadio si chiama F-r-i-u-l-i per carità. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA