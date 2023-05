Udinese, il proclama di Sottil: “Finire alla grande”

UDINE. «La vittoria dello scudetto del Napoli non ci deve interessare perché abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile, nella parte sinistra della classifica». Eccole qui le motivazioni dell’Udinese, proclamate da un Andrea Sottil quanto mai pronto a rinnovare le aspettative di un finale di stagione in linea con il benaugurante inizio.

E che Sottil ci creda davvero, è confermato anche da altre dichiarazioni con cui ieri il tecnico ha arricchito il proclama iniziale: «Abbiamo l’obbligo verso noi stessi, la proprietà e verso i nostri tifosi, e la volontà di finire alla grande questo campionato è anche per la mentalità e la crescita futura della squadra».

Parole che dovranno trovare riscontro fin da stasera contro la capolista. «Mi aspetto un Napoli aggressivo come è stato sempre, cercando i duelli uno contro uno a tutto campo, ma noi abbiamo le possibilità e la qualità per mettere in difficoltà le big, come abbiamo dimostrato. Veniamo da una gara non giocata ai nostri livelli, ma questo gruppo ha dimostrato di reagire immediatamente e quindi mi aspetto una prestazione importante, con i fatti». E pazienza se la partita è stata spostata per le note esigenze partenopee.

«È stato un episodio anomalo ed è normale che quando si vanno a modificare le giornate, gli impegni e le date, qualcosa a livello di programmazione devi cambiare – ha spiegato il tecnico –. Ci siamo focalizzati a disputare la gara e ci siamo organizzati tenendo conto anche di un eventuale anticipo».

Poi, ecco Sottil addentrarsi nelle scelte di formazione, là dove il problema degli infortuni in attacco rischia di condizionare le migliori intenzioni. «A livello numerico non siamo tantissimi, quindi nelle rotazioni e nelle alternanze devo fare delle valutazioni precise e attente. Sono un allenatore che ha sempre dimostrato di ruotare la rosa dando una possibilità a tutti».

Una possibilità che quasi certamente ridarà a Ilija Nestorovski, candidato ancora a lungo interpretare il ruolo di prima punta. «Sono sicuro che Nesto farà la sua parte nel finale di stagione. Dentro l’area è quello che si sa muovere meglio in assoluto. A Lecce si è mosso bene è l’ho visto carico.

Senza Beto e Success sono cambiate le caratteristiche in attacco, quindi abbiamo dovuto riadattarci ai movimenti da eseguire».