L’Apu può sorridere: l’americano Briscoe arriva al top del forma nel momento giusto

UDINE. In attesa di affondare il colpo per il secondo americano da schierare nei play-off, l’Apu si gode Isaiah Briscoe. La guardia del New Jersey, unico straniero a disposizione di coach Finetti dopo la partenza di Keshun Sherrill, sembra aver raggiunto la miglior condizione di forma dopo lo stop di quasi due mesi per l’infiammazione a un ginocchio.

Le cifre

Nel corso della prima fase del campionato (16 partite disputate) Briscoe ha viaggiato a una media di 19.6 punti e 2.5 assist a partita, con il 61% da due e il 33% da tre.

Nella seconda, l’ex Orlando Magic ha disputato tutte e cinque le partite facendo lievitare quasi tutti i dati statistici: 20.2 punti e 4.6 assist, con il 57% da due (unico dato in calo) e il 42% da tre. Sono cifre reali fruibili sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro, non inventate.

In quattro delle cinque gare della seconda fase Briscoe ha superato quota 20 punti nella singola gara, ma è nelle ultime due partite che il rendimento è cresciuto in modo esponenziale: 33 di valutazione a Piacenza, 29 domenica scorsa con l’Urania.

Decisivo

Nel corso della prima parte della stagione più di qualcuno rimproverava a Briscoe di giocare un po’ troppo per le statistiche e di realizzare bottini in “garbage time”.

Vero o no, le ultime due prestazioni sono di segno diametralmente opposto. A Piacenza contro l’Assigeco il numero 13 bianconero ha sonnecchiato nel primo tempo, chiuso con soli 2 punti all’attivo e l’Apu in grosso affanno, salvo ergersi a protagonista nella ripresa con 20 punti in altrettanti minuti di gioco, utili a spingere Udine alla prima vittoria in trasferta dopo tre mesi di digiuno.

Al Carnera contro l’Urania Briscoe ha fatto di meglio. Nel primo tempo si è messo al completo servizio della squadra, smazzando parecchi assist e rinunciando a conclusioni personali, poi nella ripresa ha messo il canestro milanese nel mirino chiudendo con un eccellente 80% al tiro dal campo e il 100% dalla lunetta (una buona notizia dopo la sequela di errori delle tre gare precedenti).

Alcune sue triple, inoltre, sono arrivate nel finale di gara, con i due punti già in ghiaccio ma con la necessità di sistemare lo scarto per la classifica avulsa.

La sensazione, arrivati alla fase cruciale della stagione, è che Isaiah Briscoe non sia più soltanto uno splendido individualista, ma un giocatore che si è calato perfettamente nella realtà di squadra. E la coesistenza con Alessandro Gentile, che non sembrava cosa facile, adesso pare possibile. È anche da qui che parte la rincorsa di Udine ai play-off. —