Play-off in vista e l’Under 19 alle finali nazionali: la Gesteco freme

CIVIDALE. Tutto tace, tutto è in fermento. Tace il mercato, in casa Ueb, la squadra già a posto, pronta per il rush finale. Freme l’ambiente, invece, chiamato, nei prossimi giorni, a vivere sfide, emozioni. Esperienze inedite su più fronti.

C’è infatti la squadra di coach Pillastrini, impegnata in quel di Piacenza: domenica, contro i padroni di case dell’Assigeco, capitan Rota e compagni tenteranno di risalir sul secondo gradino del podio. O quantomeno di blindare quel posto, il terzo, che consentirebbe ai ducali di evitare Torino ai play-off, trovando invece il pass per il più suggestivo dei derby.

Ad Agropoli, quindi, ecco l’Under 19 targata Faber Gesteco: qui, a partire da lunedì, gli aquilotti di coach Vecchi giocheranno per la conquista del titolo nazionale di categoria. Correrà dunque sull’asse emiliano-cilentano la settimana lunga del club gialloblù: l’inizio al PalaBanca, teatro dell’ultima giornata del Girone Blu per le Eagles; la conclusione, si spera, con le finali del 14 maggio, a cavallo con l’abbrivio di un’altra fase parimenti concitata per l’intero universo ducale: quella dei play-off di A2.

In mezzo? Tanto basket, niente mercato, in barba alla finestra dedicata in procinto di aprirsi. Come in precedenza accennato, infatti, la compagine senior di Cividale ha sin qui dimostrato d’essere all’altezza del torneo cadetto. E pare altresì attrezzata in vista della post-season ventura.

Questo anche grazie agli aggiustamenti già fatti in corso d’opera dagli addetti ai lavori Ueb, i principali sforzi, in tal senso, profusi nella ricerca di uno straniero che potesse sostituire l’ex capitan Chiera. A novembre, così, lo statunitense Clarke s’è unito al roster friulano; poi, stante il suo fastidioso infortunio, si è optato per affidarsi, a metà febbraio, all’albiceleste Redivo. Elemento rivelatosi, ad oggi, prezioso, per non dire decisivo.

Guai però a sottovalutare il contemporaneo innesto, sotto canestro, del giovane centro Furin, chiamato al rapporto dai suoi dopo un mezzo campionato trascorso, con profitto, in prestito a Monfalcone. Il roster, pertanto, c’è. Al completo, domani partirà verso Piacenza.

Domenica il resto degli spostamenti: all’alba, da Cividale, l’U19 si muoverà con due furgoni in direzione Campania; la sera, nel post-gara di A2, si uniranno alla spedizione gli atleti Micalich e Furin, con le rispettive famiglie, presidente e vice gialloblù inclusi, oltre ai dirigenti Zakelj e Fontanini. Nei primi tre giorni della competizione, il team friulano affronterà le rivali di girone Borgomanero, Urania Milano e Firenze Basketball Academy. —