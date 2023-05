Pordenone, test al Tognon e poi altre due amichevoli

Il Pordenone chiude la sua settimana lavorativa con un’altra amichevole. Il gruppo di Domenico Di Carlo è impegnato oggi a Fontanafredda per un test in famiglia. Appuntamento alle 10.30 al Tognon.

Sarà una sgambata che si svilupperà su due tempi a minutaggio ridotto (massimo 40’), in cui l’allenatore verificherà un’altra volta dopo il galoppa con la Primavera di due giorni lo stato di forma della sua rosa. Sin dalla fine della stagione regolare il trainer di Cassino assieme al suo staff ha sottolineato l’importanza di queste uscite, volte anche a tenere alta la concentrazione in vista del via dei playoff (previsto per i ramarri sabato 27 maggio).

Gli osservati speciali di Di Carlo e dei suoi collaboratori saranno certamente gli attaccanti. È noto che le punte neroverdi, specialmente nell’ultimo periodo della stagione, hanno litigato con il gol.

Ed è doveroso sottolineare che, per arrivare il più lontano possibile nella post-season, c’è bisogno delle loro reti. Nell’amichevole con la Primavera di due giorni fa tutti i componenti del poker offensivo sono andati a segno: Palombi ha realizzato una doppietta, mentre un centro a testa l’hanno messo a segno Candellone, Dubickas e Magnaghi. Deve crescere il loro feeling con la marcatura, ma anche la loro condizione fisica, poiché giocatori come Candellone e Magnaghi sono reduci da infortuni che li avevano limitati al termine del campionato.

Certamente quest’oggi il Pordenone potrà ritrovare una parte dei suoi tifosi. Il contatto col pubblico rimane una componente fondamentale nell’ottenere buoni risultati e, inoltre, lo stesso pubblico vuole mantenere una certa vicinanza alla squadra. Per il primo match ufficiale bisogna aspettare infatti il 31 maggio, poiché il debutto dei neroverdi nei quarti di finale della post-season avverà in trasferta (il fatto di aver chiuso al secondo posto il campionato permette loro il vantaggio del fattore campo).

All’amichevole odierna seguiranno due test che presenteranno un maggior grado di difficoltà. Venerdì 12 maggio, alle 15.30, sempre al Tognon il Pordenone sfiderà il Cjarlins/Muzane, che milita in serie D. I ramarri ritroveranno due illustri ex come mister Carmine Parlato e il laterale Matteo Dionisi. Anche grazie a loro nove anni fa il team cittadino salì dall’Interregionale alla Lega Pro.

Il giorno successivo, dopo, sempre allo stesso orario, ma a Chions, i ramarri affronteranno i gialloblù, appena saliti in serie D. Questi ultimi concluderanno il campionato domani e chiuderanno la loro stagione con un test di lusso, che rappresenta anche un premio per il prestigioso traguardo della promozione.