Udinese: niente Samp per Ehizibue, toccherà a Ebosele. Sottil deve riflettere su Udogie affaticato

Tutti a puntare i riflettori sui festeggiamenti del Napoli scudettato, ma ieri è bastato fare un giro mattutino dalle parti del Bruseschi per capire che una festa si stava consumando anche in casa bianconera. Perché l’ottima prestazione, col punto annesso di giovedì sera, ha avuto il potere di alzare il volume dell’entusiasmo e della ritrovata serenità all’interno dello spogliatoio bianconero. Il tutto, sapendo di avere subito un’altra partita decisamente alla portata per confermarsi, lunedì sera contro la Sampdoria.

FESTA A METÁ

Tuttavia, sebbene l’atmosfera fosse delle migliori, il clima di festa ieri è stato in parte rovinato dalle notizie arrivate dall’infermeria, là dove Kingsley Ehizibue è rimasto per tutto l’arco della seduta mattutina, sottoposto a un’attenta valutazione dopo l’infortunio alla gamba destra che lo ha costretto al cambio all’80', quando l’olandese si è dovuto appoggiare alle spalle del medico sociale per uscire dal campo, proprio sotto la panchina bianconera.

Una scena che ha riportato subito alla mente quella vista solo due settimane fa, quando era stato Isaac Success a lasciare il campo dopo la lesione muscolare seguita al gol del 3-0 segnato alla Cremonese. Morale, quasi certamente Ehizibue salterà la Sampdoria lunedì, con Festy Ebosele candidato quindi a rilevarne il posto da titolare sulla fascia destra, e l’aggiunta di una nuova assenza non aiuterà un Andrea Sottil che dovrà fare sempre a meno di Success, Gerard Deulofeu, e probabilmente ancora di Beto.

NUOVO FORFAIT?

A proposito, ieri il portoghese ha proseguito nei test di valutazione. La lombalgia che lo aveva fermato prima di Lecce è stata superata, non così invece un altro problema muscolare che lo sta condizionando da circa un mese. Domani Sottil prenderà una decisione a riguardo, ma al momento si va ancora verso una nuova esclusione, che sarebbe la terza consecutiva, la quarta nelle ultime quattro giornate in cui Beto ha giocato solo 48’, e da subentrato, contro la Cremonese, dove si è notata anche la poca brillantezza.

SPERANZE

Sono quelle legate al recupero di Destiny Udogie, anche lui uscito dal campo col Napoli, al 72’, dopo essersi accasciato a terra in attesa del medico. Ieri è stato certificato l’attacco di crampi, escludendo qualsiasi altra problematica, una diagnosi che lascia ben sperare sul recupero del promesso sposo al Tottenham, ma che rileva anche un affaticamento, una spia da luce rossa che potrebbe indurre Sottil a una gestione con tanto di staffetta.

Una prospettiva di subentro la coltiva anche Simone Pafundi, in netta via di miglioramento dopo la caduta e la conseguente botta rimediata alla spalla destra con la Cremonese, ma qui bisognerà vedere se Sottil si sentirà di rischiare il giovane talento, portandoselo in panchina.

Oggi al Bruseschi sarà tempo di tattica, con una seduta a porte chiuse nella quale Sottil farò disputare alcune esercitazioni mirate con ogni probabilità all’attacco sui lati deboli della Sampdoria.