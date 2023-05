Delser, secondo quarto fatale: Sanga porta la serie sull’1-0

Milano è ancora amara per la Delser. Le ragazze bianconere sono state sconfitte in gara uno di semifinale da Sanga, che si conferma bestia nera di questa stagione con tre successi in altrettante sfide dirette. Fatale il blackout del secondo quarto, in cui è maturato lo svantaggio che le Women Apu si sono portate sino in fondo: gli altri tre quarti di gioco, infatti, sono stati equilibratissimi.

Eppure la gara è iniziata bene per Udine, che nel frastuono del palaGiordani ha innescato subito le lunghe leve di Turmel per una serie di canestri che sono valsi il +3 (7-10) del 4’.

Sanga ha risposto colpo su colpo con la coppia Toffali-Penz e l’equilibrio l’ha fatta da padrone sino alla prima sirena, col punteggio di 18-18 sul display luminoso. Inspiegabile il passaggio a vuoto delle Women Apu a inizio secondo quarto. Palle perse, errori al tiro e una difesa disattenta permettono a Milano di scavare un solco importante: parziale di 15-3 e Udine scivola a -12 (33-21) al 25’ con Riga costretto a chiamare timeout per cercare di fermare l’emorragia. Operazione che non riesce, dato che poco dopo Sanga tocca anche il +15 (39-24) con la scatenata Guarneri. È una tripla di Bovenzi a ridare morale alla Delser prima della pausa lunga: -12 e possibilità di riaprire i giochi.

Si ricomincia e Udine ha un’altra faccia, più convinta, più decisa. Bacchini e Ronchi (tripla) sospingono la squadra bianconera a -7 (41-34), ma la rimonta riesce solo in parte.

L’occasione di rifarsi sotto e mettere paura a Milano viene sprecata a più riprese, Van Der Keijl punisce e riporta a +12 (52-40) le ragazze di casa a fine terzo quarto.

In apertura dell’ultimo quarto colpisce anche l’ex di turno Madonna, però le Women Apu sul -14 (54-40) hanno una reazione di carattere: parziale di 7-0 aperto e chiuso dalla capitana Da Pozzo, svantaggio dimezzato (55-48) e pubblico di casa che rumoreggia.

L’inerzia è tutta bianconera, Gregori ruba una palla preziosa ma il suo tiro da tre in transizione sbatte sul ferro e dal possibili -4 si passa al nuovo -10 (con canestro e libero aggiuntivo trasformato da Penz. È la fine, Milano si porta sull’1-0 nella serie.

Si gioca al meglio delle tre partite, Udine è già con spalle al muro: mercoledì alle 20.30 bisogna vincere fra le inedite mura amiche del Carnera, dato che il Benedetti sarà occupato dagli alpini.