Giro d'Italia, Jonathan Milan conquista la seconda tappa: è l’italiano più giovane a vincere dal 1989

Jonathan Milan entra nella storia. Nella seconda tappa da Teramo a San Salvo, il campione di Buja si è imposto in volata con una fantastica progressione.

Giro d'Italia, la volata di Jonathan Milan al traguardo della seconda tappa

Il corridore friulano di 22 anni ha letteralmente fulminato gli avversari. Il classe 2000, medaglia d'oro a Tokyo su pista e alla sua prima partecipazione alla Corsa Rosa, centra la vittoria davanti a Dekker, Groves e altri favoriti di giornata come Gaviria e Matthews. Evenepoel resta in rosa. Cambia la Maglia Azzurra, ora del francese Lapeira. Caduta a tre chilometri dal traguardo.

Milan vince la seconda tappa del Giro e parla in friulano alla conferenza stampa

«C'è tanta felicità, uno sfogo per tutto il timore che avevo per il debutto al Giro d'Italia. Mi sentivo bene, ieri avevo capito di avere delle buone gambe e oggi dovevo stare solo dietro ai miei compagni per posizionarmi bene per la volata. Sono contentissimo, è qualcosa di incredibile. Non so neanche io cosa dire, sono emozionato». Lo ha detto Milan commentando ai microfoni della Rai la vittoria nella seconda tappa del Giro d'Italia con arrivo a San Salvo. «La strada è quella giusta, piano piano stiamo affinando la tecnica e speriamo bene per le prossime tappe», ha aggiunto il 22enne friulano medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo.

La bio del campione di Buja

Medaglia d'oro a Tokyo 2020 nell'inseguimento a squadre nel ciclismo su pista, è un classe 2000 ed è alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Vincendo oggi, è l'italiano più giovane a essersi aggiudicato una volata al Giro d'Italia dai tempi di Mario Cipollini a Mira nel 1989

A Buja, Jonathan Milan ha ricevuto la prima convocazione in carriera per il Giro d’Italia. Il 22enne campione olimpico con il quartetto della pista alla fine è stato scelto dalla Bahrain Victorious che punta sul suo talento nelle tappe per velocisti o comunque con un finale movimentato.

Nella lista dei convocati per il Giro ci sono altri due friulani, ma questo era scontato: i veterani Davide Cimolai, 33enne di Fontanafredda che alla Cofidis si deve spartire i traguardi veloci con l’altro componente del quartetto olimpico Simone Consonni e il 36enne bujese Alessandro De Marchi, chioccia per i tanti giovani all’australiana Jayco e con il solito compito intrigante di provare un’azione da lontano.