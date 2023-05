Palombi fa sorridere il Pordenone

Prima una galoppata con la Primavera, ieri un test in famiglia: sono impegni cui va dato il giusto peso, tuttavia in queste sgambate è meglio dare risposte positive.

E Simone Palombi le ha fornite. In vista dei playoff il Pordenone potrebbe avere trovato quel giocatore il cui apporto, di fatto, è mancato per tutta la stagione.

L’attaccante romano, dopo i due gol segnati ai baby di Motta, ha realizzato un’altra doppietta nell’amichevole giocata a ranghi contrapposti al Tognon.

PIMPANTE

Combattivo, energico, sul pezzo: il 27enne di Tivoli ha lanciato un segnale importante a Mimmo Di Carlo. Palombi ha dapprima messo in porta un cross di Dubickas, quindi ha infilato in rete un assist di Pinato. In generale ha messo in mostra le sue qualità, che sono principalmente legate alla capacità di cambiare passo e ritmo in campo aperto.

Chissà: se solo il 27enne laziale avesse giocato così, nonché avesse segnato qualche rete in più rispetto alle due messe a in campionato, magari i neroverdi adesso si starebbero godendo le vacanze. Ci sono ancora gli spareggi, che scattano per i ramarri il 27 maggio.

Una bella opportunità di riscatto, di redenzione per Palombi. La storia è piena di esempi così: l’ex Sacilese Mehdi Kabine, col gol segnato in finale playoff di C1 col Carpi nel 2012, divenne l’idolo degli emiliani.

ALTRE RISPOSTE

Tre le reti realizzate in tutto ieri: l’altro pallone l’ha messo in porta Burrai. Il regista è la solita certezza del gruppo. Di Carlo ha appuntato anche altre aspetti. Tutti, eccetto Benedetti e Bruscagin, hanno disputato 60’ (le partite si sono sviluppate su tre tempi da 20’). Si sono mossi bene Dubickas, Pinato ma anche difensori come Negro e Pirrello.

Nota positiva per il portiere 2006 Giust, mentre ha sostenuto un lavoro differenziato Festa. L’estremo ex Mantova dovrebbe però recuperare in vista dei playoff. Indisponibili invece Bassoli, Destito, La Rosa e Piscopo. Quest’ultimo avrebbe dovuto lavorare con la squadra nella settimana che si è conclusa ieri. Si rivedrà dalla prossima?

I PLAYOUT

Intanto è andata in archivio gara-1 degli spareggi salvezza andata. L’Albinoleffe ha battuto per 1-0 il Mantova grazie a un gol firmato da Manconi, già promesso sposo al Modena in serie B.

Nell’altra sfida la Triestina ha pareggiato al Rocco per 0-0 con il Sangiuliano. Gara-2 è in programma sabato prossimo. La squadra alabardati dovrà per forza vincere con i milanesi, in seguito alla peggiore posizione nella classifica della stagione regolare. Ai bergamaschi basta un pari.