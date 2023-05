Udinese, troppi sprechi con le piccole

UDINE. «Cosa sono le piccole? Cosa significa che non facciamo bene con le piccole?».

Se l’è chiesto dopo aver battuto la Cremonese in casa Andrea Sottil. Perché è sempre stato questo il ritornello ascoltato sulla sua Udinese nella seconda parte della stagione e ritornerà a risuonare nelle orecchie se i bianconeri non riusciranno domani a fare bottino pieno con la Sampdoria, la cenerentola della serie A in arrivo allo stadio Friuli a pochi giorni distanza dal Napoli ormai campione d’Italia, contro il quale Sottil ha “spremuto” una prestazione tutt’altro che dignitosa, confermando l’imbattibilità interna contro le prime otto della classifica, considerando che ha sconfitto (in ordine cronologico) Fiorentina, Roma, Inter e Milan e pareggiato contro Atalanta e Napoli.

Mancano all’appello nelle ultime cinque giornate che mancano per chiudere il campionato la Lazio e la Juventus che, a caccia di punti Champions, metteranno a dura prova questo risultato stagionale, un risultato che, se difeso, potrebbe proiettare l’Udinese tra le prime dieci, in quella “parte sinistra” della graduatoria di serie A che rappresenta un obiettivo importante per un club che da dieci anni ormai non frequenta quelle zone alla fine delle “danze”.

I RISULTATI

Sottil non è uno sprovveduto quando chiede provocatoriamente alla stampa: «Cosa sono le piccole?». Il suo è un modo per evidenziare che una provinciale come l’Udinese potrebbe essere anch’essa una “piccola” e che, per altri versi, in serie A non si trovano delle vittime sacrificali lungo il cammino, anche se quelle che sono in vetta restano sostanzialmente le più continue in termini di risultati.

Per esempio: la Sampdoria che sarà domani ai Rizzi è una piccola? A livello di rendimento sì, è sempre rimasta nei bassifondi e neppure il cambio di guida tecnica dopo soli 2 punti nelle prime 8 giornate (proprio quando l’Udinese volava) non è servito: passando da Giampaolo a Stankovic, tecnico che abbiamo conosciuto in Friuli nelle vesti di vice di Stramaccioni nella prima stagione del dopo Guidolin, non si è notata una vera e propria impennata.

Contro i bianconeri il Doria ha perso all’andata a Marassi. Ma contro le ultime otto della classifica (quelle che le stanno alle spalle o al massimo appaiate) ha collezionato finora in casa 6 pareggi e una sola vittoria, quella già citata con la Cremonese. Sì, come contro le prime 8 non ha mai perso, ma i punti raccolti al Friuli con le “piccole” sono 9 contro i 14 strappati alle “grandi”.

LE DIFFICOLTà

Si può dire, insomma, che l’auspicato cambio di passo l’Udinese non l’ha fatto proprio in casa contro le ultime otto della graduatoria. La gara di domani con la Samp potrebbe “sporcare” questa osservazione, ma non sarà facile.

Non solo sotto il profilo strettamente mentale, di approccio alla partita contro le “piccole”. Sottil dovrà fare le nozze con i fichi secchi. Ha solo Nestorovski come centravanti e sulle fasce ha perso Ehizibue nelle scorse ore.