Il ritorno in B del Pordenone passa per il duo Gucher-Edera

Se dovesse arrivare in fondo, il Pordenone affronterà nei playoff sei partite. Il via sabato 27 maggio con gara-1 dei quarti, l’ipotetica chiusura domenica 18 giugno con la finale di ritorno. Un viaggio di 25 giorni, durante i quali si può dare un colpo di spugna a una stagione regolare atipica, in cui il secondo posto è per ora una magra consolazione: la squadra era in testa alla classifica e avrebbe potuto tranquillamente vincere il campionato. Tutto il gruppo è consapevole di questo, in particolare i giocatori. E alcuni di loro sanno che, se imbroccano alcune prestazioni, possono dare una lucidata al loro percorso stagionale.

Chiusa la regular season lo scorso 22 aprile, in un mese di preparazione Robert Gucher può rimettersi totalmente in sesto e diventare l’eroe dei ramarri. Arrivato lo scorso gennaio dal Pisa, di cui era capitano, il centrocampista austriaco si è fatto sentire all’interno del gruppo, ma in campo è risultato essere un corpo estraneo. Ha dimostrato di non avere il passo della mezzala, da regista non è mai stato impiegato, così come da trequartista. Non si discute la sua classe, quanto l’utilità che ha avuto sinora. È stato voluto fortemente dal direttore dell’area tecnica Matteo Lovisa: un acquisto sbagliato, sinora, ma Gucher può redimersi.

Identico discorso per un altro rinforzo (sulla carta) del mercato di gennaio, cioè Simone Edera, proveniente dal Torino. Talento e mezzi da serie A, in cui ha già giocato e segnato con la maglia granata, apporto alla causa Pordenone praticamente nullo. L’alibi, come per Gucher, di non essere mai stato fisicamente bene. Anche lui, se centra un paio di partite, può rifarsi il look. E poi ci sono i calciatori acquistati la scorsa estate, che per tutto l’arco della stagione hanno dato poco. Pur in parte fermati da infortuni, Simone Palombi e Simone Magnaghi, attaccanti, hanno firmato tre gol complessivi. Se solo ne avessero realizzati dieci in tandem, il Pordenone ora potrebbe godersi le vacanze in qualità di club di serie B anziché essere costretta a sgomitare nei play-off. Nulla è ancora perduto: a una punta basta un gol in un momento cruciale della gara, per acquisire un’altra immagine. E diventare di conseguenza eroi. Buon segno che entrambi, nelle partitine sinora giocate, siano parsi pimpanti. Play-off come occasione per riabilitarsi anche per Kevin Piscopo e Francesco Deli, altri grandi assenti della stagione dei neroverdi. Due numeri dieci che si sono dimostrati troppo discontinui