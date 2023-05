Old Wild West-Ueb, il primo derby dei play-off si giocherà lunedì 15: da martedì 9 la prevendita

UDINE. Prima la Supercoppa, poi la regular season di campionato e ora la serie dei quarti di finale play-off. Il derby friulano fra Old Wild West Udine e Gesteco Cividale torna di prepotenza, quasi come se ci fosse destino.

Giusto il tempo di prenderne atto, che si apre la corsa al biglietto e, vista l’esperienza del 5 marzo scorso, è davvero il caso di non perdere troppo tempo per accaparrarsi il posto al palasport.

CAMBIO DATA

Apu e Ueb fanno parte del tabellone Oro, lo stesso della testa di serie numero 1 Forlì, che per diritto ha scelto di iniziare i play-off domenica 14 maggio.

Le altre squadre del girone Oro devono allinearsi, ma sia Udine che Cividale hanno delle esigenze cha hanno portato allo spostamento di 24 ore di gara uno e gara due.

L’Apu ha dovuto fare i conti con l’adunata degli alpini in città, quindi la Questura ha disposto lo spostamento di gara uno a lunedì 15 maggio con palla a due alle 20 al palasport Carnera.

Gara due slitta quindi a mercoledì 17 maggio, sempre alle 20 al Carnera. Anche le Eagles hanno l’esigenza (e il diritto) di spostare tutto di un giorno, poiché alcuni giocatori della prima squadra sono impegnati da lunedì 8 e fino a domenica nelle finali nazionali del campionato under 19 Eccellenza.

Per quanto riguarda gara tre, la data più probabile è sabato 20 maggio alle 20 al PalaGesteco, con eventuale gara quattro lunedì 22, sempre alle 20, a Cividale.

PREVENDITA

La corsa al biglietto per gara uno e gara due scatta oggi alle 17 sul sito Vivaticket e nelle abituali rivendite della provincia udinese a cui si appoggia l’Apu.

I circa 2000 abbonati bianconeri hanno il diritto di prelazione sul posto occupato durante la stagione con due opzioni da sfruttare entro la giornata di sabato: sottoscrivere un miniabbonamento per le prime due partite dei quarti oppure acquistare il singolo biglietto a prezzo scontato.

I non abbonati possono acquistare i singoli biglietti agli stessi prezzi della stagione regolare: si va dai 15 euro delle due curve (12 i ridotti, per gli under 16 e gli over 65) ai 45 euro del parterre oro.

La Gesteco avvierà la prevendita di gara tre appena sarà ufficiale la data di sabato 20 maggio, per gli abbonati gialloblù ci sarà il diritto di prelazione, per tutti gli altri vendita libera dei biglietti.

SPETTACOLO

Se tutto filerà come nel derby di marzo, si arriverà al sold out già nella giornata odierna con qualche fila nelle rivendite. Sarà una grande festa per la pallacanestro friulana, un bellissimo spot con tifo colorato e corretto: niente insulti fra fratelli friulani, ognuno sosterrà la propria squadra.