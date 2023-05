Parlato (Cjarlins Muzane): «Pordenone, il jolly per centrare la B si chiama Di Carlo»

PORDENONE. Non sarà mai un rivale come gli altri. Anche se si tratterà di un’amichevole di preparazione in vista del tanto agognato esordio nella fase nazionale dei playoff di serie C.

In città cresce così l’attesa per il test in programma venerdì (alle 15.30) al Tognon tra il Pordenone e il Cjarlins Muzane di Carmine Parlato.

Sì, proprio il tecnico che nel 2014 riportò i ramarri nel professionismo dopo oltre dieci anni di assenza. E allora la vittoria del campionato di serie D, di cui il tecnico di origini campane è divenuto negli anni un autentico “mago”, fu impreziosita dalla conquista dello scudetto di categoria.

Annata trionfale, rimasta nei cuori di tanti tifosi neroverdi, nonostante in seguito siano arrivati i fasti della serie cadetta.

Non è la prima volta, in verità, che Parlato sfida i colori del suo passato naoniano. Nella stagione 2015-’16, in serie C, l’ex tecnico neroverde, alla guida del Padova, incrociò il Pordenone, allora condotto da Bruno Tedino, per due volte.

La prima in coppa Italia, a fine agosto, allo stadio Euganeo. Si impose di misura il Pordenone grazie a un gol di Cattaneo.

La seconda in campionato, sempre nell’impianto patavino, ma stavolta finì senza reti. Nel match di ritorno al Bottecchia, vinto dal Pordenone (2-1), Parlato già non sedeva più sulla panchina biancoscudata, lasciata nel frattempo a Bepi Pillon.

L’allenatore del Cjarlins (pare anche per la prossima stagione, nonostante le sirene provenienti dall’ambizioso Treviso) tornerà dunque qui da avversario per la prima volta.

Mentre più in generale avrà la terza occasione di farsi rimpiangere, sebbene nella circostanza il risultato conti ben poco. Sarà molto più importante vedere a che punto sta il lavoro di Mimmo Di Carlo nel lungo cammino di avvicinamento al debutto nei playoff del 27 maggio.

Proprio nei confronti del collega ora al timone neroverde, Parlato ha speso parole di ammirazione in un’intervista rilasciata nelle ultime ore al sito “TuttoC”.

«Lo saluterò con affetto – ha detto Parlato –. Penso che la sua esperienza possa rappresentare un fattore decisivo nella lotteria dei playoff. Si tratta di un allenatore che ha vinto e che sa come si vince.

Auguro a lui e al presidente Lovisa di raggiungere l’obiettivo di tornare in serie B, anche perché continuo a sentire l’ambiente del Pordenone come una famiglia».