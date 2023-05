Udinese, Sottil dopo la vittoria contro la Samp: «L’ambizione è finire bene il campionato»

UDINE. Soddisfatto, ma non sazio. Andrea Sottil appare come un commensale che non ha ancora finito di ordinare dopo il 2-0 alla Samp, soprattutto dopo avere ridato un’occhiata menù.

«Abbiamo ancora l’ambizione di avere dodici punti a disposizione, anche se sappiamo che saranno quattro partite difficili e che nulla è scontato, e a questo finale ci arriviamo di slancio e con entusiasmo.

Peccato solo di non essere al completo, perché sarebbe stato stuzzicante arrivarci a pieno organico. Questi ragazzi sono straordinari e sono un grande gruppo che dimostra grande senso di appartenenza».

Un gruppo che alla vigilia il tecnico di Venaria Reale aveva stimolato anche a parole, chiedendo un’altra prestazione intensa e determinata, dopo il Napoli.

«Noi seguiamo il nostro percorso e a prescindere da chi sia l’avversario abbiamo l’obbligo di fare la nostra partita, come abbiamo fatto questa sera.

Qui il Napoli ha portato a casa un punto per vincere lo scudetto e ci dispiace per la Samp che oggi retrocede, ma è chiaro che noi abbiamo giocato la nostra partita come loro hanno giocato la loro».

E se l’Udinese ha funzionato con la precisione di un orologio, Sottil lo deve anche ai giocatori meno impiegati e che si sono fatti trovare pronti, a cominciare da Festy Ebosele.

«La crescita è importante e sono contento. Oltre ad avere 46 punti con quattro partite da giocare, è soddisfacente vedere la crescita a livello professionale dei ragazzi e se ripenso all’Ebosele della prima partita in ritiro, e lo vediamo adesso, allora significa che abbiamo fatto un gran lavoro e lui ha grandi margini.

Masina? L’ho già elogiato e se lo merita. Meritava una chance, è un ragazzo che lavora duro e non avevo dubbi».

Sottil ha usato parole al miele anche per Florian Thauvin: «Sono contento, ha lavorato duro, catapultato da un campionato che non è il nostro.

Quando è arrivato ho parlato del noi e non dell’io, perché tutti devono sentirsi coinvolti. I ragazzi sanno che li stimo tutti e oggi è stata l’ennesima prova”.

Il tutto, prima di rimandare l’annuncio sui rientri attesi di Beto e Isaac Success: «Stiamo cercando di recuperarli per averli almeno nelle ultime partite, ma non so dire con precisione quando rientreranno».

Le ultime riflessioni sono su Lovric («È una mezzala moderna, capace di rifinire, fare gol con l’inserimento e il tiro da fuori, io lo chiamo tuttocampista») e il pubblico, a cui Sottil si è rivolto con un invito: «Ho sempre elogiato i nostri tifosi perché lo meritano, sono un valore aggiunto e sono sicuro che contro Lazio e Juve ci sarà una bolgia. Mi auguro di fargli soddisfazioni importanti in campionato».