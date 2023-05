Apu, il rinforzo Usa arriva da Trieste: è l’ala Emanuel Terry

UDINE. Arriva da Trieste il rinforzo play-off per l’Apu Old Wild West. La società bianconera ha chiuso per l’ingaggio fino al 30 giugno dell’americano Emanuel Terry, ala-centro classe 1996 di 206 centimetri che da gennaio sino alla scorsa domenica ha militato in serie A con la Pallacanestro Trieste, dove ha disputato 13 gare con 10.3 punti, 7.7 rimbalzi e 16.1 di valutazione media.

Terry giocherà con la divisa bianconera numero 33 e farà coppia con Isaiah Briscoe. L’esordio avverrà lunedì al palasport Carnera, in occasione di gara uno dei quarti di finale play-off contro la Gesteco Cividale.