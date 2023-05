Benvenuti al ballo dei playoff dove tutto ricomincia da zero

Sedici squadre, due tabelloni e altrettante promozioni in palio. Sabato prendono il via i play-off di serie A2, con il derby tra la Old Wild West Udine e la Gesteco-Cividale come spot per la palla a spicchi nel nostro territorio.

Alzi la mano chi avrebbe immaginato a inizio stagione uno snodo di questo tipo per le due rappresentanti friulane. In attesa di calarci nel clima da derby, diamo un’occhiata alla composizione dei due tabelloni e a come si presentano in campo le squadre qualificate per la post season.

TABELLONE ORO

Apu e Ueb sono atterrate sul lato dorato della griglia, a nostro avviso il più difficile dei due. Il capitano bianconero Michele Antonutti sente già l’adrenalina salire: «Per me ha sempre un sapore particolare giocare i play-off con Udine. Siamo qui anche quest’anno, significa che questo dell’Apu è un progetto importante. Ci aspetta un derby molto sentito dal popolo friulano, un evento molto importante per il nostro basket».

Forlì è la testa di serie numero 1 con pieno merito, vista la continuità di rendimento offerta durante l’anno. Passare in terra romagnola non sarà facile per nessuno, coach Martino ha messo a punto una macchina quasi perfetta, tanto che i forlivesi molto probabilmente non faranno alcuna operazione di mercato.

La serie con Chiusi non dovrebbe riservare sorprese, chi passa fra Udine e Cividale dovrà vedersela con l’Unieuro in semifinale.

Dall’altra parte del tabellone c’è un’altra sfida dal pronostico chiuso ed è quella tra Vanoli-Agrigento, con i lombardi stra-favoriti. Gli uomini di coach Cavina, già vincitori di Coppa Italia e Supercoppa, sono decisi a fare il triplete.

Più aperto il derby fra Cento e Fortitudo Bologna, animato ieri da vicende di mercato e non solo. Cento ha ufficializzato l’ingaggio di Guido Rosselli, ex della “Effe” ed esperto di promozioni in A1 (lo scorso anno con la maglia di Verona battè in finale Udine).

I felsinei hanno risposto presentando alla stampa il cavallo di ritorno Adian Banks in una mattinata frenetica, in cui è stato esonerato coach Luca Dalmonte e promosso capo allenatore l’assistente Matteo Angori. In questo tabellone si comincia a giocare domenica, il derby friulano però scatta lunedì per motivi di ordine pubblico.

TABELLONE ARGENTO

La fase a orologio ha rimescolato le forze nel lato argentato della griglia. Cantù, che partiva come prima testa di serie, si è fatta sorpassare da Treviglio e adesso rischia di dover conquistare in trasferta l’agognato ritorno nella massima serie.

Anche per questo i canturini hanno fatto all-in sul mercato ingaggiando il pezzo da novanta David Logan, 40 anni sulla carta d’identità ma ancora dominante sul parquet come abbiamo visto a Scafati in serie A. Cantù contro Nardò non dovrebbe avere problemi, e in semifinale troverà verosimilmente Pistoia, in fase calante dopo una grande prima fase nel girone Rosso.

Treviglio nettamente favorita su una Rimini orfana dell’infortunato Ogbeide, per i lombardi probabile accoppiamento in semifinale con Torino di coach Franco Ciani. La serie con l’Urania promette spettacolo e partite ad alti punteggi, i piemontesi però sono più attrezzati come roster, a maggior ragione con l’innesto di Simone Zanotti. Tabellone Argento al via sabato sera.