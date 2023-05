Delser, è il giorno verità: deve battere Sanga per prendersi gara tre

Delser, è il momento della verità. Si gioca oggi alle 20.30 gara due di semifinale play-off contro Sanga Milano, con la squadra meneghina in vantaggio nella serie per 1-0 e le Women Apu costrette a vincere per non chiudere già stasera la stagione. Il tutto nell’inedita cornice del palasport Carnera, dato che il Benedetti è occupato da una comitiva di alpini giunti in città per l’adunata delle penne nere. Servirà una prova di livello, con il sostegno degli appassionati udinesi.

La capitana bianconera Eva Da Pozzo invita il pubblico a gremire l’impianto dei Rizzi: «Spero che vengano in molti a sostenerci, sarà una bellissima partita di play-off contro un avversario forte. Gli appassionati vedranno un bel basket, veloce e intenso. Noi abbiamo bisogno di calore e di tifo, com’è accaduto in gara tre contro Broni, quando vennero in molti al Benedetti. Quel giorno il supporto della nostra gente ci ha aiutato a far bene e vincere, confido in un bis».

Il tifo del pubblico amico sarà una spinta in più, ma la Delser dovrà giocare decisamente meglio rispetto a sabato in gara uno.

«Oggi dobbiamo metterci più concentrazione e più voglia. In gara uno abbiamo rispettato abbastanza bene il piano partita, ma arrivate a questo punto dei play-off anche piccoli errori di concentrazione possono costare cari. Quindi bisogna fare attenzione a perdere meno palloni e metterci più grinta». Di fronte ci sarà Sanga Milano, autentica bestia nera per Udine, battuta per tre volta in questa stagione dalle neroarancio.

«In realtà – afferma Da Pozzo – Sanga si è rivelata una bestia nera per tutti, dato che è arrivata prima in regular season. Per noi non c’è un problema psicologico o timore reverenziale: si sa che nei play-off può succedere di tutto, perché sono una cosa a parte rispetto al campionato. Noi siamo arrivate alla post season con l’intento di fare il meglio che possiamo, indipendentemente da chi ci troviamo di fronte. Sarà così anche stasera, venderemo cara la pelle».

Coach Massimo Riga spinge le sue ragazze a crederci: «Ci siamo meritati l’opportunità di disputare una partita così importante. In gara uno abbiamo fatto bene per tre quarti di gara, dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Il fatto di giocare al Carnera e non al Benedetti non dev’essere un alibi, La concomitanza con il Milan-Inter di Champions? Chi ci ama, ci seguirà comunque». Delser annunciata al completo, l’ingresso al palasport Carnera è gratuito. Eventuale gara tre sabato alle 19 al PalaGiordani di Milano.