L’Udinese fa i conti per la volata finale

A 360 minuti dalla fine la volata è servita. Non è un “gran premio” di prima categoria come quello della Champions, per carità, ma arrivare all’ottavo posto per l’Udinese sarebbe una soddisfazione di non poco conto dopo dieci anni vissuti nelle retrovie, considerano che dall’ultimo anno dell’era Guidolin (la stagione 2013-’14) il club bianconero non si piazza nella parte sinistra della graduatoria, in poche parole non arriva tra le prime dieci (su 20).

Il percorso

Davanti Andrea Sottil non ha quattro giornate semplici, anche se dopo Napoli e Sampdoria può aver ritrovato lo spirito dell’Udinese che gli piace, battagliero e ricco di furore, seppur a sprazzi, visto che non si possono giocare 90 minuti filati con il piede sull’acceleratore.

L’ha ricordato anche nel dopo-partita con la Sampdoria, quando ha parlato di 12 punti ancora da raccogliere, senza mettere sul tavolo alcun alibi. È convinto che le motivazioni possano fare la differenze nel caso dell’Udinese. Contro squadre importanti o quando c’è in ballo qualcosa la squadra di Sottil ha stupito per tutta la stagione, soprattutto in casa. Domenica deve andare a Firenze per uno scontro diretto nella volata per l’ottavo posto, poi riceverà la Lazio in casa, quindi, dopo la trasferta di Salerno, il gran finale allo stadio Friuli contro la Juventus.

Gli ostacoli

Si è accennato agli alibi. Sotti al centro dell’attacco nelle ultime tre gare ha schierato Nestorovski, visto che Beto e Success sono finiti contemporaneamente in infermeria. Potrebbe recuperare il portoghese per le prossimi gare, difficile invece rivedere all’opera “Isacco”.

Non solo, ha perso per il resto della stagione anche Ehizibue e anche sulle fasce non ha troppe soluzioni. Meglio non piangersi addosso, però, anche perché Fiorentina, Bologna, Torino e Monza (a quota 46, il Sassuolo ha 2 punti in meno) hanno un calendario tutt’altro che semplice tra lotta Champions e quella per la salvezza. Gli scontri diretti, poi, non mancano, sono ancora quattro.

La voce

Ma non sarà mica che l’ottavo posto possa valere alla fine in posto Europa in vista della nuova penalizzazione della Juventus? È un punto di domanda ricorrente nelle ultime ore. Succederebbe nel caso ai bianconeri di Torino fossero tolti i punti necessari per farli retrocedere proprio all’ottavo posto. L’ipotesi, tuttavia, è ancora condizionata dalla finale di Coppa Italia.

Nel caso la vincesse la Fiorentina sull’Inter, i viola andrebbero comunque in Europa, resterebbe fuori la settima della classifica di A.