De Marchi racconta la grande fuga finita a un passo dal traguardo: «Non sono deluso»

NAPOLI. Deluso? Del resto se insegui una vittoria di tappa al Giro dal lontano 2011, l’anno del Crostis, un’era geologica fa, pensi che non gli possano che girare le scatole. Invece il Rosso di Buja, Alessandro De Marchi, va oltre le ere geologiche ed è sempre lì a battagliare anche se il19 maggio compirà 37 anni.

«No, non sono deluso, semplicemente perché ho fatto tutto quello che potevo fare. Sapevo che con Clarke, che è uno veloce e un anno fa ha vinto al Tour la tappa del pavé, in volata sarei stato battuto e l’unica possibilità che avevo era quella di farlo tirare nell’ultimo chilometro e approfittare della sua stanchezza per batterlo. Ho rischiato, mi è andata male. Mi spiace per lui».

Alla fine vi siete abbracciati.

«Certo, ci conosciamo Bene, abbiamo corso insieme la scorsa stagione alla Israel, siamo due veterani, abbiamo lasciato la compagnia degli altri tre fuggitivi perché volevamo cercare questa opportunità. Sapevamo che il gruppo ci avrebbe braccato, ma se non ci provi... È chiaro che l’ho abbracciato».

Milan ha detto che dietro sperava che lei vincesse...

«Non ci credo (ride ndr). Ma sono felice dei suoi risultati. Se li merita è forte anche se gli dirò che avrebbe dovuto fare la volata con un rapporto più duro e che a Salerno prima dello sprint quella mantellina la doveva togliere».

Buja protagonista...

«Sono felicissimo, e il 21 a Bergamo avremo anche un pullmann di tifosi dal Friuli».

Ci riproverà?

«Certo, magari già sabato sui muri delle Marche. Sono un diesel, mi sento sempre meglio e quindi cercherò di coronare il sogno di vincere una tappa». —