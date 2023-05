Playoff al via, il Pordenone osserva

Si parte. Cominciano oggi i playoff di serie C, un lungo viaggio che si concluderà il 18 giugno con la finale di ritorno.

Il Pordenone, lo ricordiamo, entrerà in scena il 27 maggio, con il match di andata di quarti di finale della fase nazionali. primo turno del girone La coda della stagione scatta con il primo turno tra formazioni del girone.

Per il gruppo A si giocano alle 20 Renate-Arzignano e alle 20.30 Padova-Pergolettese e Virtus Verona-Novara. La squadra che gioca in casa ha due risultati su tre a disposizione e non sono previsti i supplementari. Per quanto riguarda gli altri gironi, nel B in campo Ancona-Lucchese (alle 18), Gubbio-Recanatese (20.30), Pontedera-Rimini (20.45), nel C sono in programma Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno, Potenza e Monopoli-Latina (20.30).

I nove team qualificati scenderanno i nuovo in campo domenica nel secondo turno del girone, in cui entreranno in scena le quarte classifiche (Pro Sesto, Carrarese e Foggia) per un totale di dodici squadreimpegnate. I match da disputare sono sei, di soli 90’. In caso di parità passa la formazione meglio classificata in campionato.

IL PROSIEGUO Chi avanza approderà alla prima fase nazionale dei playoff. Qui fanno il loro ingresso le terze classificate dei gironi A, B e C, vale a dire Lecco, Entella e Pescara, nonché la vincitrice della coppa Italia, il Vicenza.

Dieci formazioni in tutto, cinque sfide strutturate su 180’, con la gara d’andata in programma giovedì 18 maggio e quella di ritorno lunedì 22. Cinque le squadre che passeranno, a cui si aggiungeranno le seconde della stagione regolare, ovvero Pordenone, Cesena e Crotone. Si arriva così ai quarti di finale, da disputarsi in gara d’andata (il 27 maggio) e ritorno (il 31).

Da lì in poi semifinali (4 e 8 giugno) e finali (13 e 18 giugno). Non essendoci un tabellone dei play-off, non è ancora noto quale potrebbe essere la rivale dei ramarri ai quarti. Certamente non saranno Cesena e Crotone, teste di serie come i neroverdi, che in virtù di questo affronteranno il match di ritorno dei quarti in casa. Qui, in caso di parità dopo 180’ passa la testa di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA