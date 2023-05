Pordenone, prove di play off con una doppia amichevole: oggi il Cjarlins, domani a Chions con i gialloblù

PORDENONE. A che punto è la preparazione dei ramarri, in vista dei playoff? Lo si potrà scoprire nelle prossime 48 ore, quando, dopo le sgambate in famiglia della scorsa settimana, la formazione di Mimmo Di Carlo disputerà le prime, vere, amichevoli.

I neroverdi affrontano venerdì 12 maggio, a Fontanafredda, il Cjarlins Muzane (serie D), domani sfidano in trasferta il Chions (neopromosso nella stessa Interregionale) in casa dei gialloblù.

Entrambi i match cominciano alle 15.30 e si sviluppano su due tempi da 45’. Lo staff tecnico del club cittadino intende vedere dei passi in avanti in particolare dal punto di vista fisico, ma secondariamente anche sotto l’aspetto tecnico. Si cercano risposte, perché si entra in una fase cruciale: al debutto nella post-season mancano due settimane.

Di Carlo in questi due incontri intende mescolare le squadre. Con il Cjarlins scenderanno in campo soprattutto le prime linee del reparto offensivo, nonché i potenziali terzini titolari; con il Chions i difensori centrali e i centrocampisti che potrebbero partire dal 1’ nei quarti di finale dei playoff. Il senso della scelta è schierare due undici equilibrati, con l’obiettivo finale di concedere a tutti l’opportunità di disputare 90’.

In entrambi gli incontri mancheranno tuttavia alcuni calciatori: oltre al lungodegente Bassoli e ai giovani Destito e La Rosa, marcano visita Piscopo (pur in miglioramento) ma anche Edera e Palombi. Quest’ultimo ha rimediato una botta al ginocchio in allenamento scontrandosi con Negro, che non è al top.

Contro l’ex Carmine Parlato, si dovrebbero vedere così Martinez tra i pali (domani gioca Festa); Biancon e Ajeti centrali difensivi con Benedetti e Bruscagin laterali. A centrocampo Torrasi farà il metodista, affiancato da un giovane tra Puzzangara e Biscontin e da Deli. Zammarini supporterà le due punte Magnaghi e Candellone.

Il biglietto per la gara odierna si può acquistare allo stadio a partire dalle 14.30. Il prezzo è di 5 euro. Under 16 omaggio. Tra gli altri ex nel Cjarlins Matteo Dionisi, Marco Frison e Aldo Banse. Nel vivaio dei ramarri hanno militato il portiere Ronco e il difensore Cocetta. —